Çelik'e dikkat çeken destek | Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Erdoğan Toprak: Başarılı olacağını düşünüyorum

CHP'de gözlerin çevrildiği İstanbul İl Başkanlığı yarısı büyük ihtimal iki adaylı olacak. Cumartesi günü adaylığını açıklayan Özgür Çelik'in en büyük destekçilerinden birisi de Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden olan Erdoğan Toprak... Toprak, kongreyle ilgili Gerçek Gündem'e konuştu.

Son Güncelleme:
Çelik'e dikkat çeken destek | Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Erdoğan Toprak: Başarılı olacağını düşünüyorum

GERÇEK GÜNDEM - Ankara ve İzmir kongrelerinin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) gözler İstanbul İl Kongresi’ne çevrildi. Kulislerde seçimin iki adayla geçecek olmasına kesin gözle bakılıyor.

Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz İstanbul ziyareti: 'Değişimciler'in adayı da karşılayanlar arasındaKılıçdaroğlu'ndan sürpriz İstanbul ziyareti: 'Değişimciler'in adayı da karşılayanlar arasındaGüncel

Hafta sonu Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, 25 ilçe belediye başkanıyla birlikte CHP İstanbul İl Merkezi’nde adaylığını açıkladı. Çelik’in karşısında yarışa girecek diğer aday eski il başkanlarından Cemal Canpolat olacak.

Gözler İstanbul'da... CHP Genel Merkezi'nin İl Başkanı adayı belli olduGözler İstanbul'da... CHP Genel Merkezi'nin İl Başkanı adayı belli olduSiyaset

KRİTİK İSİM: ERDOĞAN TOPRAK

İstanbul’daki seçimlerin en önemli aktörlerinden biri hiç kuşkusuz, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri sırasında dahi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun en yakınındaki isimlerin başında gelen Toprak, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayını nerdeyse tüm mitinglerinde yer almıştı.

İstanbul İl Başkanlığı’na aday olan Özgür Çelik aynı zamanda Erdoğan Toprak’ın en yakınındaki isimlerden. Siyaset sahnesine 1992 yılında ilk kez ilçe olan Bahçelievler’de Demokratik Sol Parti’den belediye başkanı adayı olan Toprak, Özgür Çelik’in yeniden ilçe başkanı seçilmesinde de etkili olmuştu.

Çelik'e dikkat çeken destek | Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Erdoğan Toprak: Başarılı olacağını düşünüyorum - Resim : 3
Erdoğan Toprak

TOPRAK GERÇEK GÜNDEM’E KONUŞTU, ÖZGÜR ÇELİK’E DESTEK VERDİ

Gerçek Gündem’in ulaştığı Toprak, “Özgür Çelik, partimizin gelecek vaat eden önemli genç siyasetçilerinden biri. Onun partinin geleceğe taşınmasında önemli bir rol oynayacağını başarılı olacağını düşünüyorum” dedi.

“ÜÇ HAFTA ÖNCE SAYIN KILIÇDAROĞLU’NA BUNUN BİLGİSİNİ VERDİM”

Özgür Çelik’in adaylaşmasında rol oynayan Erdoğan Toprak, bu konuda Kemal Kılıçdaroğlu’yla herhangi bir görüşme yaptı mı?

Gerçek Gündem’in konuştuğu Erdoğan Toprak, “Üç hafta önce Sayın Kılıçdaroğlu’na bunun bilgisini verdim. Kendisinin haberi vardı” dedi.

Çelik'e dikkat çeken destek | Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Erdoğan Toprak: Başarılı olacağını düşünüyorum - Resim : 4

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
CHP CHP kurultayı İstanbul Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan Toprak Bahçelievler
Son Güncelleme:
Süleyman Soylu'dan 'Devlet Bahçeli' paylaşımı Soylu'dan 'Bahçeli' paylaşımı
Dr. Ender Saraç'tan hafıza güçlendiren çay önerisi! 1 bardağı beyne direkt etki ediyor... Dr. Ender Saraç'tan hafıza güçlendiren çay önerisi! 1 bardağı beyne direkt etki ediyor...
Kısırı meğer Sivaslılar bu teknikle hazırlıyormuş! Kısıra lezzet katan en etkili tüyo... Kısırı meğer Sivaslılar bu teknikle hazırlıyormuş! Kısıra lezzet katan en etkili tüyo...
Cemal Canpolat CHP İstanbul İl Başkanlığı'na adaylığını açıkladı Cemal Canpolat CHP İstanbul İl Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Sezgileri en güçlü 4 burç belli oldu! Hissettikleri her şey çıkıyor Sezgileri en güçlü 4 burç belli oldu
Kuyumcularda yeni dönem: Altın fiyatları arasındaki fark ortadan kalkacak Altın fiyatları arasındaki fark ortadan kalkacak
SGK Başuzmanı milyonları ilgilendiren Bağ-Kur düzenlemesine ilişkin detayları açıkladı: Bu kişiler yararlanamayacak! İşte Bağ-Kur düzenlemesine ilişkin detaylar: Bu kişiler yararlanamayacak!
Milyonluk 'kargo' vurgunu: Paravan şirkete ihracat ödülü verildiği ortaya çıktı! Paravan şirkete ihracat ödülü verildiği ortaya çıktı!
Olası İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe sıralandı: İşte İstanbul’un sigortalılık oranı… Olası İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe sıralandı