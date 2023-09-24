Gözler İstanbul'da... CHP Genel Merkezi'nin İl Başkanı adayı belli oldu

GERÇEK GÜNDEM - Seçimlerden sonra CHP içinde başlayan değişim tartışması, ilçe kongrelerinin ardından süren il kongreleriyle devam ediyor.

Kurultay'dan önce gözler, en çok delegeye sahip olan İstanbul'a çevrildi.

İstanbul İl Başkanlığı için değişimcilerin adayı Özgür Çelik dün adaylığını açıkladı.

GENEL MERKEZİN İSTANBUL ADAYI BELLİ OLDU

Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre; CHP Genel Merkezi'nin İstanbul İl Başkanlığı için adayı Cemal Canpolat oldu. Canpolat adaylığını kısa süre içerisinde açıklayacak.

Kaynak: Gerçek Gündem