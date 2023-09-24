Erdoğan, Nahçıvan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Nahçıvan'a ziyarette bulunacak. Erdoğan'ın Zengezur Koridoru'na dair mesajlar vermesi bekleniyor.

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Erdoğan, Nahçıvan'a gidiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ele alınacak, Karabağ’daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Erdoğan ile Aliyev'in, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın temel atma törenine katılmaları ve modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirmeleri öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda "Bir Karabağ Azerbaycan'ındır. Zengezur Koridoru hakkında verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz" demişti.

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