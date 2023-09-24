AKP'li yazarın güzellemeleri: Bize ‘Arap’ diye tanıtılanlar Arap değildir. Gerçek Arap beyaz, buğday benizlidir, Dıhye o kadar yakışıklıydı ki...

Türkiye’de yabancı düşmanlığının arttığı ve Arapların hedef tahtasına oturtulduğu savıyla başlayan tartışma, operasyona dönüştü. Aralarında, ana gündemi sığınmacılar olan sosyal medya hesapların yöneticilerinin de olduğu bazı kişiler tutuklandı.

Hükümete yakın gazeteciler, çektikleri videoyla, Araplara “Biz tek milletiz” diye seslenirken bazı kalemler de köşelerinde isim vermeden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Suriyeli sığınmacıların varlığını eleştirenleri hedef alıyorlar.

“ARAPLARI AŞAĞILAMALARININ ASIL SEBEBİ, YABANCI DÜŞMANLIĞI DEĞİL; ARAPLAR ÜZERİNDEN İSLÂM DÜŞMANLIĞIDIR!”

Star yazarı Nuh Albayrak, “Siyah köpekleri ‘Arap… Arap…’ diye çağırmak milliyetçilik mi?” başlıklı yazısında, Arapları eleştiren Türkçülerin esas hedeflerinin İslam olduğunu ileri sürdü.

Ümit Özdağ’ı isim vermeden “geçmişi karanlık” ve “çakma milliyetçi” ifadeleriyle eleştiren Albayrak, Arap turistlerin Avrupalılardan daha çok para harcadıklarını söyledi. Araplara karşı söylemler nedeniyle, “Türkiye’ye gitmeyin” kampanyası başladığını ileri süren Nuh Albayrak, şunları kaydetti:

“Bir zamanlar turistik beldelere ‘Türkiye'ye gelmeyin’ bombası atan PKK'nın görevini artık bu sözde milliyetçiler yürütüyor! Teröristler ‘Kürtçüyüz’ maskesi takıyordu, bunlar da ‘Türkçüyüz’ diyerek saldırıyor. Halbuki, ‘Türkiye düşmanlığı’ yapıyor!

Turist olarak gelen Arapları aşağılamalarının asıl sebebi, yabancı düşmanlığı değil; Araplar üzerinden İslâm düşmanlığıdır!”

“AMAÇLARI, ‘ARAPLAR’ ÜZERİNDEN PEYGAMBER EFENDİMİZİ VE O'NUN ÜZERİNDEN DE İSLÂMİYET'İ AŞAĞILAMAKTIR”

Bir asır öncesine giden hükümete yakın Albayrak, İttihatçıların Arap düşmanlığı yaptığını ve siyah köpeklere “Arap” diye seslendiklerini ileri sürerek “Çok kullanışlı İngiliz maşaları, nefret tohumlarını öyle derin atmış ki, aynı çirkin istismar bugün hâlâ devam etmektedir” dedi.

Nuh Albayrak, Araplarla ilgili şunları ileri sürdü:

"Zira siz bakmayın TDK'nın 'Arap'ı, 'koyu; esmer; siyah' diye tarif ettiğine; 'Arab'ın lügat anlamı 'güzel'dir. Gerçek Arap beyaz, buğday benizlidir. Peygamber Efendimizin, Rum İmparatoru Heraklius'a elçi olarak gönderdiği Dıhye o kadar güzel ve yakışıklı idi ki, Rum kızları kendisini görmek için İstanbul sokaklarına dökülmüştü. Peygamberimiz ve bütün sülalesi de beyaz idi ki, günümüzdeki seyid ve şerifler de beyaz ve çok sevimli insanlardır."

Albayrak yazısını şöyle noktaladı:

“Hiç kimsenin hiçbir ırkı aşağılamaya zaten hakkı yok ama yüz yıldır bize ‘Arap’ diye tanıtılanlar Arap değildir. Zira Sultan II. Abdülhamid Han'ın amirallerinden Eyüp Sabri Paşa, ‘Mirat-ül Haremeyn’ kitabında, ‘Bugün Mekke'de sadece iki Arap ailesi kalmıştır’ diye yazmaktadır. Çünkü gerçek Araplar, Peygamber Efendimizin vefatlarından sonra İslamiyet'i bütün insanlara ulaştırmak için Çin'den Rum diyarına (İstanbul'a) kadar bütün dünyaya yayılmış olup; hiçbiri geri dönmemiştir. Haremeyni, Necdîler ve çoğu esmer olan Afrikalılar doldurmuştur.

Anlayacağınız asıl amaçları, ‘Araplar’ üzerinden Peygamber Efendimizi ve O'nun üzerinden de İslâmiyet'i aşağılamaktır. Bu yerli misyonerleri ‘milliyetçi’ zannederek, aşağılık operasyonlarına destek verenler, imanın en önemli alametinin ‘Hubbu Fillah, buğdu fillah’ olduğunu unutmamalıdır!”