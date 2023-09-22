Erdoğan'ın eski metin yazarı Ünal: "'Türklüğü korumaya’ çalıştığını zanneden ahmaklar PKK’ya hizmet ediyorlar"

Türkiye’de sıklıkla tartışma konusu olan sığınmacılar ve yasadışı göçle ilgili tartışma sürüyor. Son olarak, ağırlıklı olarak mültecilerle ilgili haberler ve videolar yayımlayan sosyal medya hesaplarının yöneticileri gözaltına alındı.

Hükümete yakın isimler, “yabancı düşmanlığının körüklenmeye çalışıldığını” belirterek, düzenlenen operasyona sahip çıkıyorlar.

"IRKÇILIK PKK'NIN HİZMETİNDE"

Bu dönemde ırkçılık tartışması da yeniden ısındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski metin yazarı ve AKP eski Milletvekili Aydın Ünal, Yeni Şafak’taki köşesinde “Irkçılık PKK’nın hizmetinde” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İktidar partisi AKP’nin önemli isimleri arasında sayılan Aydın Ünal, Trabzon’da Kuveytli bir turiste yumruk atılmasına ve sosyal medyada saldırıyı övenlere değinerek, “Trabzon’un bu ‘hatayla’ atılmış yumruk yüzünden milyonlarca dolar kaybedeceğini öngörmek zor değil. Türkiye’nin zararı milyar doları bulabilir” dedi.

Trabzon'daki saldırı anı

“Turistleri ve turizm merkezlerini hedef almak PKK ve İŞİD terör örgütlerinin de her zaman iştahlarını kabarttı” diyen Ünal, Türkiye’de yapılan bazı terör saldırılarından örnekler verdi. Bu saldırıların ardından ülkeye turist gelişlerinin durduğunu ve maddi kaybın milyar dolarları bulduğunu aktaran Ünal, “Ne yazık ki tüm bu terör eylemleri hem canımızı acıtarak, hem ülkeye maddi bedel ödeterek hedeflerine ulaşmış oldular” ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ’I HEDEF ALDI: TERÖR ÖRGÜTLERİNİN VE HASIM/RAKİP ÜLKELERİN DEĞİRMENİNE SU TAŞIYOR

Aydın Ünal, isim vermeden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı hedef aldığı yazısında, “Türkiye’de son dönemde özellikle Araplara yönelen tepki ve saldırıları sadece ırkçı refleksler olarak görmek yanıltıcı olacaktır. Kendisi etnik olarak Türk olmayan operasyon şefinin kurduğu parti üzerinden yaymaya çalıştığı ırkçı söylem ihaneti perdelemek dışında bir amaç taşımıyor. ‘Türk ırkını korumak’, ‘demografinin bozulmasını engellemek’ gibi söylemler alttaki lümpen cahil tabakayı provoke ederken aslında çok açık ve net şekilde terör örgütlerinin ve hasım/rakip ülkelerin değirmenine su taşıyor” satırlarını kaydetti.

“‘TÜRKLÜĞÜ KORUMAYA’ ÇALIŞTIĞINI ZANNEDEN AHMAKLAR PKK’YA HİZMET EDİYOR”

AKP’nin önemli kalemlerinden Ünal, yazısını şöyle noktaladı:

“Trabzon’da “polise mukavemet ediyor zannederek” Kuveytli turiste yumruk atan gence kötü bir haberim var: Bu eylemiyle PKK’nın, IŞİD’in yapamadığını yaptı; vatanına, milletine, şehrine en büyük zararı verdi.

Irkçılık ahmaklıktır; zaten kişi ahmak olmasa ırkçı olmaz. Her ahmak gibi ırkçılar da kullanılmaya çok müsaittir. ‘Türk ırkını yüceltmeye’, ‘Türklüğü korumaya’ çalıştığını zanneden ahmaklar PKK’ya hizmet ediyor, ‘operasyon şeflerinin’ elinde vatanlarına ihanet ediyorlar. Ahmağa laf anlatılmaz da, umarız devlet tehlikenin farkındadır.”