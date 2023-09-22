AKP Muğla il binasına taşlı saldırı: 1 gözaltı

AKP Muğla il binasına taşlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

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AKP Muğla il binasına taşlı saldırı: 1 gözaltı

AKP Muğla İl Başkanlığı'na taşlı saldırıda bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Zihni Derin Caddesi'ndeki parti binasına 22.00 sıralarında gelen bir kişi, elindeki taşı binanın girişinde bulunan cama attı.

Şüpheli, ardından olay yerinden kaçtı.

AA'nın haberine göre; ihbar sonucu bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

AKP İl Başkanı Gültekin Akça, olayı demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak nitelendirdiklerini ve yapanı kınadıklarını dile getirdi, parti olarak şikayetçi olduklarını ve olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

AKP Muğla il binasına taşlı saldırı: 1 gözaltı - Resim : 1

Kaynak: AA

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