Erdoğan'ın mülakat açıklamasına Kılıçdaroğlu'ndan jet yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın seçim öncesi vaatlerinden biri olan mülakata ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

Son Güncelleme:
Erdoğan'ın mülakat açıklamasına Kılıçdaroğlu'ndan jet yanıt

2023 Genel Seçimleri öncesi mülakatların kaldırılacağı vaadinde bulunan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada "Ben seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Milli Eğitim bakanımla, İçişleri Bakanımla görüşmek suretiyle, yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'dan mülakat açıklaması: 'Seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem...'Erdoğan'dan mülakat açıklaması: 'Seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem...'Siyaset

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT

Erdoğan'ın açıklamalarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi.

"Erdoğan bizden çalarak seçim vaadi yaptığı mülakat meselesinde yine çark etmiş, “Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlarıyla görüşür, bakarız” demiş" diye yazan Kılıçdaroğlu, "Halkın gözünün içine baka baka yalan söylediğini bir kez daha itiraf etmiş. Ancak burada sadece bir yalanın itirafı yok, yine bir oyunun döneceği anlaşılıyor. Bu senin zaten seçim vaadindi, gereğini yaparsın biter! Hayırdır, alacağın kararları bakanlarınla görüşesin mi tuttu? Mülakata takılan evlatlarımız için ben sokakta mücadele ederken, siz kapılara kilit vuruyordunuz. O çocukları size yedirmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Ezgi Mola rahatsızlığını açıkladı. Hayranları geçmiş olsun mesajları yağdırıyor... Ezgi Mola rahatsızlığını açıkladı. Hayranları geçmiş olsun mesajları yağdırıyor...
Erdoğan'dan mülakat açıklaması: 'Seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem...' Erdoğan'dan mülakat açıklaması: 'Seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem...'
Ekim ayında şans yüzlerine gülüyor. Ekim ayında her istediği olacak 4 burç Ekim ayında şans yüzlerine gülüyor. Ekim ayında her istediği olacak 4 burç
ABB'den AKP Ankara İl Başkanı'nın ÖHO iddialarına yanıt ABB'den AKP Ankara İl Başkanı'nın ÖHO iddialarına yanıt
ÇOK OKUNANLAR
2024'te paraya doyacak 3 burç belli oldu 2024'te paraya doyacak 3 burç belli oldu
Dilan Polat servetlerini nasıl kazandıklarını açıkladı: 'Yani bir el değdi hayatına' Dilan Polat servetlerinin kaynağını açıkladı
Prof. Ahmet Ercan 7 ve üzeri deprem beklenen illeri açıkladı Prof. Ahmet Ercan 7 ve üzeri deprem beklenen illeri açıkladı
Mehmet Şimşek fahiş kiralar için atılacak adımları açıkladı Mehmet Şimşek fahiş kiralar için atılacak adımları açıkladı
Asgari ücretle çalışanları ilgilendiriyor: Yüksek emekli maaşı için formül ortaya çıktı Yüksek emekli maaşı için formül ortaya çıktı