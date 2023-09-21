Erdoğan'ın mülakat açıklamasına Kılıçdaroğlu'ndan jet yanıt

2023 Genel Seçimleri öncesi mülakatların kaldırılacağı vaadinde bulunan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada "Ben seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Milli Eğitim bakanımla, İçişleri Bakanımla görüşmek suretiyle, yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz" ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT

Erdoğan'ın açıklamalarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi.

"Erdoğan bizden çalarak seçim vaadi yaptığı mülakat meselesinde yine çark etmiş, “Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlarıyla görüşür, bakarız” demiş" diye yazan Kılıçdaroğlu, "Halkın gözünün içine baka baka yalan söylediğini bir kez daha itiraf etmiş. Ancak burada sadece bir yalanın itirafı yok, yine bir oyunun döneceği anlaşılıyor. Bu senin zaten seçim vaadindi, gereğini yaparsın biter! Hayırdır, alacağın kararları bakanlarınla görüşesin mi tuttu? Mülakata takılan evlatlarımız için ben sokakta mücadele ederken, siz kapılara kilit vuruyordunuz. O çocukları size yedirmeyeceğim" ifadelerini kullandı.