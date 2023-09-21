Erdoğan'dan mülakat açıklaması: 'Seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem...'

2023 Genel Seçimleri öncesi mülakatların kaldırılacağı vaadinde bulunan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türkevi'nde açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı'nın 'Mülakat, mülakat gibi yapılacak' açıklaması ile vaadinin boşa düştüğü yorumlarına ilişkin konuşan Erdoğan, "Seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Milli Eğitim ve İçişleri bakanlarımla görüşerek yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"NEW YORK ZİYARETİMİZ BOYUNCA BİRÇOK KABUL VE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bu çerçevede sırasıyla; Gürcistan Başbakanı Sayın Garibaşvili, ve SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Cezayir Cumhurbaşkanı Sayın Tebbun, NATO Genel Sekreteri Sayın Stoltenberg, Polonya Cumhurbaşkanı Sayın Duda, İtalya Başbakanı Sayın Meloni, İsrail Başbakanı Sayın Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Sayın Miçotakis, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Sayın Ramaphosa ve Malezya Başbakanı Sayın Enver İbrahim ile son derece verimli ve samimi görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmelerde hem ülkemizdeki yatırım imkanlarını hem ticari iş birliklerini hem de gündemimizdeki diğer meseleleri ele aldık.

İsrail lideri Netanyahu Türkiye'ye gelecek, ardından ekibimle İsrail ziyareti gerçekleştireceğim...

Musk İzmir TEKNOFEST'e büyük ihtimalle gelecek...

"EKONOMİ PLANIMIZA ABD'DEN İLGİ BİZİ MEMNUN ETTİ"

Mülakatlar sınırlı sayıda gerekebilir, komisyonların objektif kriterlerle oluşturulması mühim.

Enflasyonla ilgili olumlu gelişmeler var, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde neticesini almaya inşallah başlarız.

Ekonomi yönetimimize güveniyoruz. OVP'yi açıkladıktan sonra ekonomimize yönelik ilgiyi G20de görmüştük. ABD’de bu ilginin artarak devam ettiğini görmek bizi memnun etti. Mali disiplinle, yapısal reformlarla ekonomimizi her türlü fırtınaya dayanıklı hale getireceğiz. Biz bunu daha önce yaptık, yine yaparız.

Emeklilerimizin sıkıntılarını biliyoruz iyileştirici adımlar atacağız, 2024'e inşallah bu kararları vermiş olarak gireriz.

Putin 1 milyon ton tahıl gönderecek, inşallah artıracağız.

KKTC AÇIKLAMASI

KKTC'nin tanınması barışa hizmet eder. Yol haritamız KKTC'nin haklarının eksiksiz muhafazası.

BM, reformları yapamaz, kendini zamanın ruhuna uygun hale getiremezse barışı koruma misyonunu sağlayamaz. Rusya-Ukrayna savaşı bunun en somut örneğidir.

Aileyi korumak, Türkiye’yi, vatanı korumaktır. Bu sorunla etkin biçimde mücadele edeceğiz. Uluslararası zeminde bu mücadelede işbirliklerine hazırız.

Türkiye bir hukuk devletidir ve misafirlerimize yönelik şiddet içeren alçakça saldırıların failleri gerekli cezaları hukuk önünde alacaklardır.

Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşlarıyla da bir araya gelerek, İslam düşmanlığı ve Anti-semitizimle mücadelede atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Açılışını 2021 yılında yaptığımız Türkevi binamız, bu yıl da dünya liderleriyle yaptığımız bu görüşmelere ev sahipliği yaptı."