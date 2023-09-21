Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Tunç'a ikinci Veysel Şahin sorusu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter (X) hesabından Veysel Şahin hakkında sorduğu soruya bugün cevap veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları üzerine iddiasını ileri taşıdı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, aynı mahkemenin başsavcılık itirazı olmadan söz konusu kişinin tahliyesi yönünde öncekiyle çelişen yeni bir kararı aldığını belirttiği açıklaması şöyle:

“HALA ÖĞRENEMEDİNİZ, KEMAL KILIÇDAROĞLU BELGESİZ KONUŞMAZ”

"Adalet Bakanı sorduğum ve soracağım soruları idrak edemeden konuyu çarpıtmaya, yalan bilgiler üzerinden yanıt vermeye çalışmış. Hala öğrenemediniz, Kemal Kılıçdaroğlu belgesiz konuşmaz.

"MAHKEME HUKUKA AYKIRI BİÇİMDE KENDİ KARARINI İPTAL ETMİŞ"

Veysel Şahin hakkında daha önce, 2 kez infazın durdurulması ve yargılanmanın yenilenmesi talep edilmiş. Ancak 3 ayrı mahkeme bu itirazı reddetmiş. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise tüm bu kararları görmezden gelerek tahliyeye karar vermiş. Bu tahliye kararına itiraz başvurusu dahi yapılmadığı halde, mahkeme aynı gün yeniden toplanarak hukuka aykırı biçimde kendi kararını iptal etmiş. Yani açıklamada iddia ettiğiniz gibi yapılmış bir itiraz başvurusu yok."

"HUKUKSUZ İŞLEM YAPILMASI TALİMATINI SİZ Mİ VERDİNİZ?"

Kılıçdaroğlu Bakan Tunç'a ayrıca şu yeni soruları da yöneltti:

"Bu hukuksuz kararları veren Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesinin ilgili hakimleri hakkında herhangi bir işlem tesis ettiniz mi? Bu hakimlerin korunmasının nedeni nedir? Sizi rahatsız eden kararlara imza atan hakimlere yaptığınız 'açığa alma, yer değiştirme, yetki değişikliği gibi' rutin işlemler neden aklınıza gelmedi? Yoksa hukuksuz işlem yapılmasının talimatını siz mi verdiniz?"