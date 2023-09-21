DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: 'Seçimden bu yana 4 kez faiz arttı, sayın Erdoğan susuyor'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Seçimden bu yana 4 kez faiz arttı, Sayın Erdoğan susuyor" açıklamasında bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: 'Seçimden bu yana 4 kez faiz arttı, sayın Erdoğan susuyor'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, bugünkü toplantısında politika faizini 500 baz puan daha artırarak artırarak yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkardı. DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Merkez Bankası’nın kararına X (Twitter) hesabından tepki gösterdi.

"İŞTE RAKAMLAR"

Babacan’ın paylaşımı şöyle:

“Seçimden bu yana 4 kez faiz arttı, Sayın Erdoğan susuyor. Merkez Bankası’nın politika faizi bir kenarda dursun, bu milletin Hazinesi’nden her yıl ne kadar faiz ödettiğini kendisinden hiç duydunuz mu? Ekonomi yönetimini devrettiğimden bu yana tam 46 kat arttı. İşte rakamlar”

Babacan, paylaşımına hazine verilerinden derlenen ve 2002-2026 yıllarında hazinenin ödediği faiz rakamlarını gösteren bir grafik ekledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: 'Seçimden bu yana 4 kez faiz arttı, sayın Erdoğan susuyor' - Resim : 1

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