CHP'nin Ordu adaylığı için tartışma yaratacak iddia

CHP’de İstanbul ve Ankara’dan sonra üçüncü büyükşehirde de adayın belli olduğu öne sürüldü. İddiaya göre, Demokrati Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Ordu Büyükşehir Belediye başkan adayı olacak.

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CHP'nin Ordu adaylığı için tartışma yaratacak iddia

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da Mansur Yavaş, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun aday olduğunu duyurmuştu. Parti kongreleri sürerken sürpriz bir isim daha ortaya atıldı.

Halk TV'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’u aday göstermeyi planlıyor.

'MUTABAKATA VARILDI' İDDİASI

İddiaya göre Eylül ayı başında danışmanlar üzerinden bir görüşme gerçekleştirildi. Enginyurt’un adaylığı konusunda mutabakata varıldığı öne sürüldü.

Enginyurt, Temmuz ayında katıldığı bir televizyon programında “Beni aday yapın, seçim nasıl kazanılıyor görün” demişti.

"ADAY OLMAYI İSTERİM"

Konuyla ilgili Halk TV’ye konuşan Enginyurt, Kılıçdaroğlu ile doğrudan bir görüşme olmadığını söyledi ama adaylığa yeşil ışık yaktı.

"Ordu Büyükşehir Belediye başkanı olmayı isterim" diyen Enginyurt şöyle devam etti:

"Orduluyuz biz. Ordu’ya hizmet etmek isteriz. Öyle bir imkan doğarsa, fırsat doğarsa, Ordulu da layık görürse aday olurum. Olmayı da isterim."

Enginyurt, sürece ve CHP’nin kongre takvimine vurgu yaparak “Ama biliyorsunuz, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi’nin kongreleri var” dedi.

NE OLMUŞTU?

Enginyurt 2014 yerel seçimlerinde MHP’den Ordu Büyükşehir Belediye başkan adayı olmuş fakat kazanamamıştı. 2019’da da AKP’nin adayı Hilmi Güler, yüzde 56 oy alarak belediye başkanı olmuştu.

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CHP 2024 Yerel Seçimleri
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