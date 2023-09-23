İstanbul İl Başkanlığı yarışı: CHP'li Çelik adaylığını açıkladı

8 Ekim’de yapılan İstanbul İl Kongresi için ilk aday Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik oldu. 6 yıldır Bahçelievler ilçe başkanlığını yapan ve son ilçe kongresini de rahat kazanan Çelik, partinin İstanbul’daki etkili isimlerinden CHP İstanbul milletvekili Erdoğan Toprak ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a yakın olduğunu biliniyor.

Değişimcilerin en güçlü olduğu İstanbul’da aday olan Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da desteğine sahip.

Özgür Çelik’e İstanbul’daki 39 ilçe başkanından 27’sinin de destek veriyor.

Bugün öğle saatlerinde İstanbul İl Merkezi’ne giden ve burada İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile görüştükten sonra adaylığını açıklayan Özgür Çelik, konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk iki Cumhurbaşkanı ve CHP liderleri Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ile partinin üçüncü genel başkanı Bülent Ecevit ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu saygıyla andı.

Çelik konuşmasında 53 yıl bugün faili meçhul cinayete kurban giden 68 Gençliğinin önderlerinden Taylan Özgür’ü anarken “Türkiye’nin tam bağımsızlık mücadelesinde yaşamlarından vazgeçen Denizlere” de selam gönderdi.

“TELEVİZYONLARDA CHP’Yİ DEĞİL TEK ADAM YÖNETİMİNİ TARTIŞIN”

Özgür Çelik, adaylık konuşmasında gayet ölçülü bir dil kullandı, genel merkeze yönelik sert eleştirilerden kaçındı. Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bugün Türkiye’de parti için demokrasiyi hala koruyan, ilçe ve il kongrelerini en demokratik yollarla yapan tek parti olduğunu vurguladı.

CHP İstanbul İl Başkanı adayı, “100 yıl önce aydınlanma meşalesini yakan Cumhuriyet Halk Partisi, parti içi demokrasiyi yaşatmaya devam ediyor. Mahallelerde delegeler seçiliyor, o delegeler ilçe ve il başkanlarını seçiyor. Yine delegeler kurultayda CHP Genel Başkanı’nı seçiyor. Bugün televizyonlarda CHP’nin kongre süreçlerini tartışanlar zayıf göstermeye çalışanlar şunu bilmelidir ki asıl tartışılması gereken yukarıdan il ve ilçe başkanlarını atayanlardır, lider sultasından vazgeçmeyenlerdir. Ülkeyi tek başına yönetenlerdir. Her şeyden önce onlar tek kişi yönetimini tartışsınlar” dedi.

“İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZIN ADİL, YEŞİL YARATICI, İSTANBUL YÜRÜYÜŞÜNE OMUZ VERMEK İÇİN ADAYIM”

Ağırlıklı olarak değişimcilerin adayı olduğu bilinse de Özgür Çelik kimlerin adayı olduğunu şöyle açıkladı:

“İlçe başkanlarımızın, il delegelerinin adayıyım. Örgütümüzün adayıyım; Gezi’ye özgürlük diyenlerin adayıyım; tutuklu gazetecilere, tutuklu siyasetçilere özgürlük diyenlerin adayıyım; doğa ve çevre katliamına dur diyenlerin adayıyım; baskıcı ve otoriter iktidardan bunalmış yeni özgür ve demokratik hayat isteyenlerin adayıyım; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın adil, yeşil yaratıcı, İstanbul yürüyüşüne omuz vermek için adayım. Demokratik Türkiye mücadelemize omuz vermek için adayım.”

İstanbul kongresi ve Büyük Kurultay sonrası gençlerin ve kadınların önünü açmak ve örgütü güçlendirmek için çaba harcayacağını belirten CHP İstanbul İl Başkanı adayı, 2023 Seçimleri için görüşlerini de ortaya koydu.

Özgür Çelik, “Partimizin hedefleri için mücadele eden her birimize umudu yeniden aşılamak zorundayız. Ne yazık ki 2023 seçimlerini kazanamadık. Çok inandığımız, çok yaklaştığımız seçimde başarı elde edemedik. Ülkemizin zenginliklerini bir avuç insana aktaran bu düzene son veremedik. 29 Mayıs’tan itibaren ziyaretler gerçekleştirdim. Her kesimden vatqndaşta umutsuzluk gördüm. Bilinmelidir ki CHP yöneticileri olarak bizler durumun farkındayız. Halkımızın bu sonucu kabullenemediğinin farkındayız. Özeleştiri vererek yeniden kucaklaşmak gerektiğini biliyoruz. Asla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. CHP olarak umudu yeniden yeşertecek, yeniden iktidar yolculuğunu başlatacak gücümüz var. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında çoğulcu demokrasi mücadelesi için biz varız, İstanbul için varız. İstanbul’dan yakılacak bir meşale Türkiye’de demokrasinin bir ışığı olacaktır” dedi.

2018’de kurulan İstanbul İttifakı’nın seçimin kazanılmasını sağladığını belirten Özgür Çelik, hiçbir baskının CHP’yi durduramayacağını söyledi.

“Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na uyduruk davalar açtılar, İl Başkanımıza uyduruk davalarla siyaset yasağı getirdiler. Büyükşehir Belediye Başkanımıza trajikomik gerekçelerle siyaset yasağı getirmeye çalışanlar bilsin ki baskılar engeller bizi durduramaz. Büyükşehir Belediye Başkanımızı durduramaz. 2019 Seçimlerindeki tarihi başarımızı yineleyeceğiz, bu zaferi perçinleyeceğiz. Meclis çoğunluğunu sağlayacağız.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul İl Başkanlığı için tek adaylı bir kongre istediği iddia edilmişti. Çelik'in İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve "değişim" isteyen isimlere yakın olduğu öne sürülüyor.