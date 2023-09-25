Süleyman Soylu'dan 'Devlet Bahçeli' paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine destek olan MHP lideri Bahçeli'ye yayınladığı bir mesajla teşekkür etti.

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Süleyman Soylu'dan 'Devlet Bahçeli' paylaşımı

İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu, kendisine destek olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür mesajı yayınladı.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Soylu, “Ülkemize, devletimize ve milletimize hizmet etmenin şerefini, izzetini bugün bir kez daha bize yaşatan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli büyüğüme saygılarımı sunuyorum. Allah başımızdan eksik etmesin.. Allah razı olsun” diye yazdı.

BAHÇELİ ‘SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ’ DEMİŞTİ

Eski Bakan Soylu’ya yakın isimler bir bir görevden alınırken, kendisiyle yakın ilişkide olduğu iddia edilen suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan da tutuklandı.

Kaplan’ın tutuklanmasının ardından gözler Bakan Soylu’ya çevrilirken, Bahçeli, Soylu’ya destek çıkarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Özellikle bir adli vakıa üzerinden devamlı surette eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ve bakanlık dönemine ilişkin mesnetsiz iddialarda bulunanların potansiyel bir rövanş alma gayesine heves ettikleri elbette dikkatli ve uyanık gözlerden kaçmamaktadır. Sayın Soylu 2016 yılından 2023 yılına kadar üstlendiği bakanlık sorumluluğunu layıkıyla yerine getirmiş bir devlet ve siyaset insanıdır.

Böylesi bir vasfa haiz olması münasebetiyle, kaldı ki terörle mücadelede üstün başarılara imza atması vesilesiyle muarız cephede birikip de kuyruk acısı olanların şedit ve şekavet tonu ağır saldırılarına maruz kalmaktadır. FETÖ, PKK ve gayri meşru çevrelerle derin bağ ve bağlantıları tevsik veya teyit edilmiş köksüzlerin Sayın Soylu’yu orantısız ve onursuz suçlamaları geçmişte ne kadar doğru işlerin yapıldığını aynısıyla belgelemiştir.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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Süleyman Soylu MHP Devlet Bahçeli
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