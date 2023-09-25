Partinin kurucularındandı: İYİ Parti'de istifa depremi! 'Vizyonunu ve misyonunu kaybetti'

İYİ Parti eski Aydın milletvekili Aydın Adnan Sezgin, partisine eleştiriler yönelterek istifa ettiğini duyurdu.

İstifasının ardından açıklamalarda bulunan Sezgin, “Kurucuları arasında yer aldığım İYİ Parti üyeliğinden istifa ettim. Muhalefet bugünlerde büyük kargaşa içinde, ben bunu kendi adıma körüklemek istemiyorum. İstifamın nedenleri hakkında gerekirse gelecekte kapsamlı bir açıklama yaparım" dedi.

Serbestiyet’e konuşan Sezgin, "İYİ Parti benim için hedefini ve vizyonunu kaybetti. Uzun süredir gönül ve akıl bağımı kaybetmiştim. Yerel seçimler öncesinde kendimi her şeyin dışında bırakmak istedim" diye konuştu.