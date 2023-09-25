İzmir Adliyesi önündeki çatışma: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İzmir Adliyesi önündeki restoranda, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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İzmir Adliyesi önündeki çatışma: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İzmir Adliyesi önündeki restoranda, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

İzmir Adliyesi önündeki çatışma: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İzmir Adliyesi önündeki çatışma: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. - Resim : 1

Edinilen bilgiye göre olay, İzmir Adliyesi C kapısı karşısındaki restoranda meydana geldi. İki grup, restoran içerisinde silahlarla çatıştı. Çatışma sonrası yaralıların bulunduğu öğrenildi. Adliye önünde hareketlilik yaşanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İzmir Adliyesi önündeki çatışma: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. - Resim : 2

Kaynak: İHA

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İzmir Silah
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