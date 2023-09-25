Sürücüler dikkat: Bolu Dağı Tüneli kapatıldı!

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde 46 gün süreyle yapılacak olan onarım çalışması başladı. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

Son Güncelleme:

TEM'in Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı-Abant kavşakları arasında 46 gün süreyle yapılacak olan onarım çalışması nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında (Bolu Tüneli dahil) kalan 23 kilometrelik kesimde, tünel portallerinin çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 adet viyadükte 5 adet derz değişimi yapılacak.

ULAŞIM D-100 ÜZERİNDEN SAĞLANACAK

Otoyolda çalışmalar 9 Kasım 2023 Saat 17.00'a kadar 46 gün sürecek. 46 günlük süreçte otoyolun Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında Ankara istikameti trafiğe kapalı kalacak. Ankara istikametindeki trafik, D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacak.

Sürücüler dikkat: Bolu Dağı Tüneli kapatıldı! - Resim : 1

İSTANBUL YÖNÜ AÇIK OLACAK

Öte yandan, Otoyolun İstanbul istikameti ise trafiğe hizmet vermeye devam edecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Bolu
Son Güncelleme:
Hasadı başladı! Paraya para demeyecekler... 520 bin ton rekolte bekleniyor. Hasadı başladı! Paraya para demeyecekler... 520 bin ton rekolte bekleniyor.
Sedat Peker'in 'ramazan kolisi' davasında karar çıktı Sedat Peker'in 'ramazan kolisi' davasında karar çıktı
Deniz kazası geçiren Ali Sabancı'dan kötü haber! Günlerdir hastanedeydi Deniz kazası geçiren Ali Sabancı'dan kötü haber! Günlerdir hastanedeydi
BBP milletvekili adayı patrondan işçilere tehdit! BBP milletvekili adayı patrondan işçilere tehdit!
ÇOK OKUNANLAR
Kuyumcularda yeni dönem: Altın fiyatları arasındaki fark ortadan kalkacak Altın fiyatları arasındaki fark ortadan kalkacak
Olası İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe sıralandı: İşte İstanbul’un sigortalılık oranı… Olası İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe sıralandı
MasterChef All Star'da bu hafta elenen isim şaşırttı MasterChef All Star'da bu hafta elenen isim şaşırttı
Milyonluk 'kargo' vurgunu: Paravan şirkete ihracat ödülü verildiği ortaya çıktı! Paravan şirkete ihracat ödülü verildiği ortaya çıktı!
Merkez Bankası'nın KKM kararı sonrası ekonomistlerden ilk tepki! KKM kararı sonrası ekonomistlerden ilk tepki!