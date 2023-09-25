Sürücüler dikkat: Bolu Dağı Tüneli kapatıldı!
Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde 46 gün süreyle yapılacak olan onarım çalışması başladı. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.
TEM'in Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı-Abant kavşakları arasında 46 gün süreyle yapılacak olan onarım çalışması nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.
Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında (Bolu Tüneli dahil) kalan 23 kilometrelik kesimde, tünel portallerinin çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 adet viyadükte 5 adet derz değişimi yapılacak.
ULAŞIM D-100 ÜZERİNDEN SAĞLANACAK
Otoyolda çalışmalar 9 Kasım 2023 Saat 17.00'a kadar 46 gün sürecek. 46 günlük süreçte otoyolun Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında Ankara istikameti trafiğe kapalı kalacak. Ankara istikametindeki trafik, D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacak.
İSTANBUL YÖNÜ AÇIK OLACAK
Öte yandan, Otoyolun İstanbul istikameti ise trafiğe hizmet vermeye devam edecek.
Kaynak: Gerçek Gündem
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