BBP milletvekili adayı patrondan işçilere tehdit!

Sinop’ta faaliyet yürüten Polisei Oyuncak adlı şirketin Türk ve Belarus ortakları arasında çıkan sorunun faturası işçilere kesildi. 2020'de açılan Polesie TR adlı şirkette yaklaşık 6 önce ortaklar arasında başlayan sorunlar nedeniyle işçilerden birçoğu işten çıkarılırken, pek çoğu da istifa etti. Yaklaşık 380 kişinin çalıştığı fabrikada 30 işçi kalırken, ayrılmak zorunda kalan emekçiler ne maaşlarını ne de tazminatlarını alabildi.

Birgün'den Gökay Başcan'ın haberine göre, haklarını isteyen emekçiler fabrika sahipleriyle anlaşamayınca davalık oldu. Şirkete dava açan 20 işçi, Belaruslu ortakların bağlı çalıştığı hukuk bürosundan başka bir avukatla anlaştı. Türk patronlar, buna dayanarak işçileri ‘hain’ ilan etti.

İŞÇİLERE HAİNLİK SUÇLAMASI

Şirketin ortaklarından olan ve son seçimde BBP'den Milletvekili Adayı olan Taner Dinçkurt çalışanların olduğu Whatsap grubuna mesaj gönderdi. Mesajda, hiç bir personelin geçmiş maaş alacağı kalmadığını ancak 21 kişinin Belaruslu ortakların tarafına geçerek ihanet ettiğini ve onlara dava bitene kadar ödeme yapılmayacağını söyledi. "Şu anda iyi olana iyi, kötü olana kötü prensibimiz devam ediyor” denilen mesajda şu ifadeler yer aldı: “Bu süreç bittiğinde Allah’ın izniyle sabreden ve hainlik yapmayan herkes bizimle yoluna mutlu, huzurlu devam edecek.”

Ayrıca fabrikanın ismini Ponicia Toyz yapan Türk patronlar, Sinop’ta bir yerel gazetenin internet sitesine ilan verdi. İlanda yine işçiler ihanetle suçlanırken, fotoğraflarının fabrika önüne asılarak Sinop’a tanıtılacağı ifadeleri yer aldı.

'KİMSENİN BİZİ HAİNLİKLE SUÇLAMAK HADDİ DEĞİL'

Açıklamalarda bulunan işçiler, "Belarus veya Türk firma arasında taraf olmadık, firmalar arasında sorun çıkıp işten çıkarmalar başlayınca biz de mağdur olduk. Arabulucunun teklifini niye kabul etmediğimizi gayet iyi biliyorlar. Çünkü haklarımız verilmedi, işçiler aylarca tek tek çağırılıp hak ettikleri tazminatın çok altında ücretlerle işten çıkarılmaya ikna edildi veya zorlandı. İşveren haklarımızı vermediği için mahkeme yoluna gittik. Rusların avukatları dedikleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı avukatlar. Bizi buna mecbur bırakan ise haklarımızı vermeyen işverendir. Kimsenin bizi hainlikle suçlamak haddi de değil. Biz doğrunun ve haklarımızın tarafındayız" dedi.

DAVA GÖRÜLÜYOR

İşçilerin avukatı Abdullah Meriç Tepe ise “İşçilerin alacakları gereği gibi ödenmiyor. Maaşları geç yatıyor diğer aya kayma gibi durumlar yaşanıyor. Fazla mesailer, izin günlerinde çalışmaları eksik yatırılıyor. Görev yeri ve görev alanı dışında çalışma yaptırılmıştır. Temmuz ayında sigorta primi yatırılmıyor, biz de SGK’ye sigorta primlerinin eksik yatırılmasından dolayı şikayetde bulunduk. Bunun üzerine yatırılmaya başlandı. Emekçilerimizin, İşçilik alacağı ve tazminatları için açtığımız davalar Sinop 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülüyor” dedi.

Belaruslu ortakların da avukatlığını yaptığına ilişkin iddialara yanıt veren Meriç, “Ofisim Antalya’da, Belaruslu ortakların avukatlığını Konya’daki başka bir meslektaşımız yapıyor. Kaldı ki Avukatlık Kanunu gereğince avukatlar olarak istediğimiz işi almamızda yasal bir engel yok. İşçi müvekkillerimizin alın terlerinin karşılığı olan alacaklarının gündeme gelmesi gerekirken kamuoyunun ilgisini farklı yönlere çekilmeye çalışılması insanları yanıltma çabasından başka birşey değildir” ifadelerini kullandı.