Soylu-Peker kavgasında o yanmıştı: Yargılanmak istiyorum! Ayhan Boran Kaplan'a yapılan ayrıcalığı istemiyorum

Geçmişte suç örgütü lideri Sedat Peker ile yaptığı konuşmanın yayınlanmasının ardından, gündeme gelen Hadi Özışık, İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisine açtığı davada ‘Ayhan Bora Kaplan’a yapılan ayrıcalığı’ istemediğini ve yargılanmak istediğini söyledi.

Özışık, İnternethaber.com’daki yazısında Soylu ile yakın ilişki içerisinde olduğu iddia edilen Kaplan’ın belgede sahtecilik, yağma, mala zarar, İzinsiz silah kullanma, örgüt kurma, parada sahtecilik gibi pek çok suçtan dosyası olmasına rağmen savcının 2020 yılında kovuşturmaya yer yok kararı verdiğini hatırlattı.

Özışık, ‘ayrıcalık istemiyorum’ dediği yazısının ilgili bölümünden öne çıkanlar şöyle:

Ne Süleyman Özışık...

Ne ben... Şanslı olamadık Ayhan Bora Kaplan kadar...



Süleyman Soylu, "Sedat Peker suç örgütüne yardım ve yataklık" yaptığımıza ilişkin suç duyurusunda bulunmuştu 19 Mayıs 2021'de...

Bilgisayarlarımıza, telefonlarımıza el konuldu...

İş yerimiz, evlerimiz didik didik edildi...

15 günde bir mahalle karakoluna gidip imza verdik...

"Yurtdışı yasağı" da konuldu kaçmayalım diye...

Suçumuz varsa cezamızı çekmeyi bekledik yıllarca... Süleyman Özışık kanser illetine yakalanınca... Bizim soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aykut Cihangir her ne olduysa Süleyman'ın suçsuz olduğuna kanaat getirdi:

- (...) kovuşturmaya yer olmadığına!

Kardeşim Süleyman Özışık'ın yoğun bakımda ölümle pençeleştiği günler... Savcı Mehmet Aykut Cihangir, Süleyman Soylu'nun avukatı tarafından ziyaret edilir... Tesadüf bu ya... 28 Mart 2023 günü kovuşturmaya yer olmadığına karar veriyor... Süleyman Özışık'ın kanser olup ölmesi gerekiyormuş demek ki...

Türkiye Gazetesi'nin yazarıydı Süleyman Özışık... İşlemediği bir suçla suçlanınca... yazmayı bıraktı... Okurlarına "Aklanıp geleceğim" sözü verdi...

3 koca yıl geçti...

Savcı Mehmet Aykut Cihangir kılını kıpırdatmadı...

Ta ki Süleyman ölümle burun buruna geldiği ana kadar...

Bana gelince...

Hakkımdaki dosya öylece duruyor... İşlem görmesi için... Galiba benim de kansere yakalanmam gerekiyor...

Ayhan Bora Kaplan'ın "dayısı" kim bilmiyorum, onu suçsuz bulan el veya eller her kimse... bana isnat edilen suçla ilgili 3 yıldır harekete geçmiyor...

O el veya ellerin benim hakkımda "kovuşturmaya yer olmadığına" karar vermesini beklemiyorum... Bu ülkenin namuslu hakim ve savcılarını göreve davet ediyorum sadece...

Yargılayın beni...

Süleyman Soylu'nun dediği gibi...

"Suç örgütüne yardım ve yataklık" yapmışsam...

Kesin cezamı...

Ayhan Boran Kaplan'a yapılan ayrıcalığı istemiyorum...

Yargılanmak istiyorum..."