Utanç veren rakamlar... Cinsel suç mağduru çocuk sayısı 9 yılda yüzde 287 arttı!

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de güvenlik birimlerine gelen veya getirilen cinsel suç mağduru çocuk sayısındaki artışa dikkat çekti.

İlgezdi açıklamasında şunları dile getirdi:

“Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen veya getirilen 232 bin 739 çocuğun yüzde 13,7'si, cinsel suç mağduru çocuklar. Geçen yıl cinsel suç mağduru çocuk sayısı 4 bin 151'i erkek, 27 bin 739'u kız çocuğu olmak üzere 31 bin 890 olarak kayıtlara geçti. Son yıllarda ülkemizde cinsel suç mağduru çocuk sayısı endişe verici şekilde arttığını görüyoruz. İstatistiklere göre son 9 yılda bu sayı üç katına çıkmış durumda. Bu rakamlar iktidarın çocuklarımızın güvenliğini sağlama konusunda yetersiz kaldığının acı bir kanıtıdır.

Söz konusu vahim tablo, çocuklarımızın güvenliği konusunda somut bir eylem planının hayata geçirilmesi gerektiğini gösteriyor ancak bu konuda muhalefet olarak attığımız adımlar iktidar tarafından sürekli geçiştiriliyor. Hiranur Vakfı’nda yaşanan korkunç istismar 2 yıldır Aile Bakanlığı tarafından bilinmesine ve yargıya intikal etmesine rağmen basına yansıyana kadar sanıklar serbest geziyordu. Bu serbesiyet durumuyla aslında Aile Bakanlığı da suça ortak olmuştur. Sonrasında tepkilerin önünü almak için AKP tarafından da bir önerge verilmişti. Önergenin gerekçesi ülkedeki çocuk istismarı gerçeğinin üzerini örterken, 6 yaşında tarikatta istismara uğrayan kız çocuğunun yaşadığını münferitleştirdi.

AKP ÖNERGESİNDE 'ASLINDA BİZ ELİMİZDEN GELENİ YAPMIŞTIK BU DA MÜNFERİT BİR OLAYDIR’ SEVİYESİNE İNDİRGENDİ.

AKP’nin önergesinin giriş yazısında ülkede ‘çocukların hak ve özgürlüklerini en üst seviyede güvence altına’ alındığı, “her türlü saldırı, tehlike ve istismardan korumak için çocuğun üstün yararı göz önünde bulundurularak yapılan pek çok yeni kanuni düzenlemeye rağmen maalesef, zaman zaman müteessif kimi hadiselerin yaşanabildiği gözlemlenebiliyor” dendi. Yani sözün kısası en başından ‘aslında biz elimizden geleni yapmıştık bu da münferit bir olaydır’ seviyesine indirgendi.

Çocuk istismarını münferit bir olaymış gibi aksettiremezsiniz. Siz bunu yaparsanız kararını açıklayan mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı olan ‘Mehmet Emin Marankoz'un suç işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ancak tutuklulukta geçirdiği süreyi’ göze alarak tahliyesine karar verir. Artık yargının yakasından ellerinizi çekin. İktidarın bu tavrı suçluları arka kapıdan özgürlüğüne kavuşturup ‘Hadi git bir daha yap nasılsa biz seni yine tahliye ederiz’ demekten başka bir şey değildir.

Geçtiğimiz dönemlerde ‘Bir kereden bir şey olmaz’ diyen bakanlarını da AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı’nın ‘6 yaşında bir çocuğu kimse başına bela etmez’ açıklamasını da daha unutmadık. Siz suç ve suçluyu koruyorsunuz.”

Kaynak: ANKA