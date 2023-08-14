"2. Şule Çet davası"nın sanığı tahliye oldu tartıştığı taksiciyi öldürüp kayıplara karıştı

Gazeteciler tutuklanmaya devam ederken, 4 yıl önce 9. kattan "düşerek" ölen Ebru Erdem davasında "çocuğu kasten öldürme" suçundan beraat eden, "cinsel istismar" suçundan 8 yıl hapis cezası alan Serdar Taş, tahliyesinin ardından sokakta tartıştığı Ferhat Ceylan’ı silahla öldürerek kayıplara karıştı.

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"2. Şule Çet davası"nın sanığı tahliye oldu tartıştığı taksiciyi öldürüp kayıplara karıştı

AKP ve MHP’nin ana omurgasını oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın arka arkaya yaptığı infaz düzenlemeleriyle, silahlı ölüm, cinsel istismar, hırsızlık gibi suçlara karışan isimler birer birer cezaevlerinden tahliye edildi. İnfaz düzenlemelerinden gazeteciler ve siyasiler yararlandırılmadı. Tahliye olan isimler toplumda tartışma konusu olurken, tahliye olanların işlediği suçlara ilişkin yeni haberler geliyor…

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2. ŞULE ÇET DAVASI OLARAK BİLİNİYORDU: 8 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ TAHLİYE OLDU

İstanbul Küçükçekmece’deki ‘2. Şule Çet davası’ olarak bilinen olayda, Ebru Erdem (17), 20 Mart 2019 günü bir rezidansın 9. katından düşerek hayatını kaybetti. Cesedi yarı çıplak bulunan Ebru Erdem düştüğünde yanında Serdar Taş’ın olduğu belirlendi.

Polis, Serdar Taş ve daireyi kendisine kiraya veren Kemal Sönmez’i gözaltına aldı. Tutuklanan Serdar Taş’ın, 23 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. 2 Temmuz 2021 günü görülen duruşmada, Serdar Taş’ın, ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağı adli kontrolleriyle tahliyesine karar verildi. Başka bir suçtan ise tutukluluğu devam etti.

Mahkeme heyeti, 21 Eylül 2021 günü açıkladığı kararında, Serdar Taş’ı, Ebru Erdem’e karşı ‘cinsel istismar” suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırırken, bu cezada indirim uygulamadı. Serdar Taş’ın, “çocuğu kasten öldürme” suçunu işlediği sabit olmadığından beraatına karar verildi.

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TAHLİYE OLDU TARTIŞTIĞI KİŞİYİ SİLAHLA VURDU

Hürriyet’ten Çetin Aydın imzalı habere göre, Ebru Erdem’e yönelik cinsel istismar suçu ile başka bir suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce tahliye olan Serdar Taş, önceki gece Bahçelievler’de bir taksici ile tartıştı. Bu tartışmanın hemen ardından da yolda Ferhat Ceylan’la önce tartışma sonra da kavgaya tutuştu. Taş, kavga ettiği Ceylan’ı silahla vurdu. Ceylan hayatını kaybederken, Taş kayıplara karıştı.

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