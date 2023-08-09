Gazeteciler ve siyasiler içeride kalacak ama... Şule Çet'in katilleri AKP'nin yeni düzenlemesiyle serbest kalabilir

AKP ve MHP’nin yeni infaz düzenlemesiyle bazı hükümlülerin açık cezaevlerine nakledilip üç ay sonra tahliye edilmesi beklenirken, hukukçular, bu düzenlemeyle 20. Kattan atılarak katledilen Şule Çet’in katillerinin de cezaevinden çıkabileceği yorumunda bulundu. Katiller, uyuşturucu satıcıları ve tecavüzcüler serbest kalırken, siyasiler ve gazeteciler düzenlemenin dışında tutulacak.

Birgün’den Kayhan Ayhan’ın haberine göre, 14 Temmuz'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni infaz düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak 15 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle 31 Temmuz'a kadar cezaevinde bulunan bazı hükümlülere, kapalı cezaevinden açık cezaevine üç yıl erken geçme ve buradan da tahliye imkânı getirildi. Yasaya göre; bu hükümlüler arasında insan öldürme, yaralama, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, rüşvet ve uyuşturucu suçlarından hüküm giyenler başta olmak üzere onlarca suçtan mahkûm olanlar yer alıyor.

Düzenleme; Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçları hariç tutuyor. Yani devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya, devlet sırlarına karşı suç işleyenler, silahlı örgüt, casusluk suçları ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hükümlü olan mahpuslar bu düzenlemeden yararlanamayacak ve cezalarının infazı kapalı cezaevlerinde devam edilecek. Uzmanlar ise yeni infaz düzenlemesinin "af" niteliğinde olduğunu söylüyor.



SUÇ İŞLEYEN KİŞİ CEZAEVİNDE KISA KALACAĞINI BİLECEK

Düzenlemeyi değerlendiren Avukat Baran Selanik, iktidarın hukuken af hükmünde olan yasal düzenlemeler yaparak toplumda bir cezasızlık algısı yaratmaya ve suç işlenmesini “cesaretlendirmeye” devam ettiğini belirterek, "Ceza hukukunun en temel amaçlarından birisi caydırıcılıktır. Türkiye’de sosyal medyadan edindiğimiz izlenime bakarak şunu söyleyebiliriz ki bir suç işleyen kişi cezaevinde çok kısa bir süre kalacağını bilmektedir" dedi.

AKP'nin kendine muhalif kesimleri cezaevinde tutacak ancak diğer suçlardan hükümlü olanların dışarı çıkmalarını sağlayacak “formülü” yine hayata geçirdiğini vurgulayan Selanik, "Bu düzenleme o kadar sorunludur ki eğer ceza almış olsa ve hatta 31.07.2023 tarihinden önce kesinleşmiş bile olsa 31.07.2023 tarihinde cezaevinde fiilen bulunmayan kişiler dahi bundan faydalanamayacaktır. Yine, aynı tarihte aynı suçu işleyen kişilerden hakkındaki hükmü 31.07.2023’ten önce kesinleşip cezaevine fiiline alınan kişi bu düzenlemeden faydalanacakken 01.08.2023 tarihinde hükmü kesinleşen kişi bu düzenlemeden yararlanamayacaktır. Bir infaz düzenlemesi yapılacaksa da bunun bir af olarak tüm hükümlüleri kapsayacak şekilde yapılmasının eşitlik ilkesine uygun olduğu düşüncesindeyim" diye konuştu.



YAŞASA CEM GARİPOĞLU DA ÇIKACAKTI

Selanik, düzenlemeden kimlerin yararlanacağı konusunda ise şu ifadeleri kullandı:

"Bir örnekle açıklayacak olursak, Cem Garipoğlu eğer yaşıyor olsa ve cezaevinde bulunsaydı bu düzenlemeden yararlanarak cezaevinden çıkacaktı. Örneğin, Şule Çet’i bir plazanın 20. katından aşağıya atarak öldürdükleri için ceza alanlar bu düzenlemeden faydalanacaklar ama TİP Milletvekili Can Atalay cezaevinde tutulmaya devam edilecek. Bir başka örnek olarak eğer hükümleri kesinleşmiş ve cezaevinde olsalardı Soma’da 301 madenciyi katledenler bu düzenlemeden yararlanacaktı. Başka bir örnek daha vermek gerekirse işini rüşvetle yürüttüğü için, bir emeklinin maaşını çaldığı için, okullarda uyuşturucu sattığı için, yurtlarda çocuklara cinsel istismarda bulunduğu için ceza alan ve 31.07.2023 tarihinde cezaevinde bulunan hükümler aldıkları cezaların çok az bir miktarını da cezaevinde geçirdikten sonra serbest kalacakken mesleki faaliyetlerinden dolayı cezaevinde bulunan Selçuk Kozağaçlı mahpusluğa devam edecek. Kısacası, AKP ve MHP, düşünce suçlularını tutsak ederken, toplumun vicdanını ağır derece sarsan olaylar nedeniyle cezaevinde olan kişileri bırakacak düzenlemeyi hayata geçirdi."