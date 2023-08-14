İmamoğlu rotasını belirledi... Ekibi kendinden emin: Her koşulda kazanır

Seçimlerden sonra CHP içinde başlayan değişim tartışmalarının ana aktörlerinden olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi siyasi takvimini belirledi. İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanlığına aday olma ihtimaline karşı en çok “İstanbul ne olacak?” sorusu gündeme getiriliyordu.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, “İmamoğlu, ‘İstanbul’ diyecek” başlıklı yazısında, İmamoğlu’nun İBB’ye yeniden aday olduğunu açıklayacağını söyledi. Saymaz, bu açıklama için de Salı ya da Çarşamba gününü adres gösterdi.

İBB’YE ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK DEĞİŞİM VURGUSU YAPACAK

Sözcü yazarı şunları kaydetti:

“İmamoğlu, ‘İstanbul'u kaybedemeyiz’ diyecek ve yeniden İBB başkanlığına aday olacağının işaretini verecek. Ancak CHP'de genel başkanlık değişiminin gerekli olduğuna da vurgu yapacak. ‘Değişim olmazsa yerel seçimde risk doğabilir’ görüşünü dillendirecek.

Bu doğrultuda İmamoğlu, ilçe kongrelerinde ağırlığını koyuyor. Dün İstanbul'da yapılan 12 ilçe kongresinde il delegelerinin çoğunluğu değişimcilerden oluştu.”

“CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAKSA, SIRTINI İSTANBUL'A VERMEKTEN BAŞKA BİR YOLU YOK”

Saymaz, İmamoğlu’nun değişim tartışmaları için görüş topladığı internet sitesine gelen yorumlarda öne çıkanları ise şöyle aktardı:

“Gelen binlerce yorumda iki ana görüş öne çıkıyor:

Bir: Kılıçdaroğlu, mutlaka bırakmalı.

İki: İstanbul ne olacak?

CHP'lilerde ve muhalif seçmende “Türkiye'yi kurtaramadık, bari İstanbul elimizde kalsın” hissiyatı egemen. İmamoğlu da kalesi gördüğü İBB'yi kaybetmek istemiyor. 2028 yılında cumhurbaşkanı adayı olacaksa, ki öyle görünüyor, sırtını İstanbul'a vermekten başta bir yolu yok.

Bu bir. İkincisi şu:

Çeyrek asır sonra alınan İstanbul'u kendi elleriyle AK Parti'ye teslim eden olmak istemiyor. İBB'nin anahtarını Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya vermenin siyasi maliyeti, İstanbul'u seçimde kaybetmekten daha ağır gelebilir.

Üç:

Olur da CHP'nin liderliğine seçilirse koltuğunu bırakacağı AK Parti, İmamoğlu dönemindeki karar ve işlemleri tahrifata uğratarak, aleyhinde kullanacaktır.”

EKİBİ KENDİNDEN EMİN: ADAY OLURSA HER KOŞULDA KAZANIR

“Peki, İmamoğlu aday olursa İBB'yi kazanır mı?” sorusuna da İmamoğlu ekibinin kazanılacağından emin olduklarını aktararak yanıtlayan Sözcü yazarı İsmail Saymaz, yerel seçimlerde ortaya çıkacak farklı ihtimallerin değerlendirilmesini de şöyle aktardı:

“Yakın çalışma ekibi, İmamoğlu'nun kazanacağından kesinlikle emin. Hatta İyi Parti ve HDP'nin aday göstermesinin bile sonucu değiştirmeyeceğine inanıyorlar. İmamoğlu cephesi şöyle düşünüyor:

‘Bütün araştırmalar tek başına girmesi halinde bile İmamoğlu'nun rahatlıkla alacağını gösteriyor. İyi Parti ve HDP'lilerin ağırlıklı bir bölümü kendi adaylarını çıkarsalar da Ekrem Bey'e oy veriyor. Bu yüzden iki partinin aday çıkaracaklarını düşünmüyoruz.’

İmamoğlu'nun ekibinin CHP liderliğine veya İBB başkanlığına aday olma noktasında farklı görüşte olduklarını belirtmem gerekir. Bir eğilim ‘Kesinlikle İBB’ görüşünü savunurken…

Diğer eğilim de İmamoğlu'nun CHP lideri olmasının İBB dahil olmak üzere birçok belediyenin kazanılmasını sağlayacak heyecanı getireceğine inanıyor. ‘Onun yaratacağı çekim gücü pek çok şehri etkileyecektir’ diyorlar. Yine bu görüştekiler, İmamoğlu'nun ‘yargı darbesi' ile saf dışı edilebileceğini hatırlatıyor.”