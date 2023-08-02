İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir 'değişim' açıklaması daha: 'Ben ve benim gibi düşünenler biliyor...'

CHP'de değişim tartışmaları devam ederken İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir açıklama daha geldi. İmamoğlu, "Değişim makamın üzerinde. Mutlaka bir ajandamız olacak" ifadelerini kullandı.

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CHP’de seçimlerin ardından ortaya çıkan ‘değişim’ tartışmaları sürerken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir açıklama daha geldi.

İmamoğlu, "Değişim makamın üzerinde. Mutlaka bir ajandamız olacak" ifadelerini kullandı.

CHP’nin eski genel başkanları Hikmet Çetin ve Altan Öymen ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın’la yaptığı görüşmeye ilişkin de açıklamalarda bulunan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Üç genel başkanımızla geleceğin konuşulduğu; çok verimli, çok değerli bir sohbet ettik. Çok faydalandım. Önümüzdeki zamanlarda alacağımız kararlara, çizeceğimiz yolculuklara büyük katkılar sunacağını söyleyebiliriz.

Mutlaka bir ajandamız olacak, belirgin bir günü yok. Sizleri bilgi sahibi yapacağız. Değişim konusunda her değerli fikri mutlaka gündemimize alıyoruz. Meseleyi bir makam meselesinin çok ötesinde değerlendirdiğimi; ülkemi, vatanımı milletimi, şehrimi, 16 milyon hemşerimi, partimi, partilileri düşünecek ve bu konuda en sağlıklı kararı vermek zorunda olduğumuzu, ben ve benim gibi düşünen insanlar zaten biliyor.”

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Ekrem İmamoğlu CHP değişim Murat Karayalçın
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