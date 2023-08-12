CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Türkiye'yi düşünen partiler... 'İmamoğlu ve Yavaş yeniden aday olmalı'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Halk TV yazarı Fikret Bila’nın sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, ‘ittifak’ sorusuna “Türkiye’yi düşünen muhalefet partileri bir araya gelir” yanıtını verdi.

İttifak konusunda parti isimleri üzerinden değil genel bir değerlendirme yapmayı tercih eden Kılıçdaroğlu, “Demirel’in deyimiyle siyasette 24 saat uzun bir süredir. Benim değerlendirmeme göre Türkiye’nin geleceğini, çıkarlarını, huzurunu önceleyen muhalefet partileri bir araya gelirler. Burada önemli olan ölçü Türkiye’nin geleceği ve çıkarlarıdır. Bu ölçüyü esas alan muhalefet partileri işbirliğine yönelirler. Önemli olan Türkiye’dir. Türkiye’nin geleceğidir. Türkiye’nin huzurudur” ifadelerini kullandı.

CHP’li belediye başkanlarının görevlerini başarıyla devam ettirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, muhalefet belediyelerin ulusal ve yerel sorunlara iktidardan daha fazla çözüm ürettiğini söyleyerek şunları kaydetti:

“Belediye başkanı arkadaşlarıma ‘şikayet etmeyeceksiniz, halka hizmete devam edeceksiniz’ dedim. Öyle yapıyorlar. Belediye başkanlarımız çok başarılı. CHP’nin halka hizmet anlayışını çok iyi bir şekilde hayata geçirdiler. Hükümet üç tane maskeyi dağıtamadı ama CHP’li belediyeler bir günde sorunu çözdüler ve korona salgınında maskeleri bedava dağıttılar. Her soruna kısa sürede çözüm ürettiler. Halk bu gerçeği yaşayarak gördü. Bu nedenle belediye başkanlarımızın yeniden aday olmalarını ve hizmetlerini sürdürmelerini istiyorum. Bu büyükşehir belediye başkanlarımız için de geçerli. Çok başarılılar. Bunu kendilerine de söyledim. Ben Ekrem Bey’in (İmamoğlu,) Mansur Bey’in (Yavaş) yeniden İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarına aday olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ekrem Bey’in İstanbul’u, Mansur Bey’in Ankara’yı kazanacaklarına inanıyorum.”