Adana'da kabus gibi gece: 20 kişi hastaneye kaldırıldı!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Dairelerinde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, dumandan etkilenen 20 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Adana'da kabus gibi gece: 20 kişi hastaneye kaldırıldı!

Adana'na bir apartmanda çıkan yangın sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 20 kişi hastanelere kaldırılırken, alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Adana'da Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binadaki yoğun duman nedeniyle dairelerinde mahsur kalanlar sepetli itfaiye aracıyla kurtarıldı.

20 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Köpeğiyle birlikte mahsur kalan bir kadın ise itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Kadın sonrasında köpeğine sarılarak gözyaşı döktü.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sırasında dumandan etkilenen 20 kişi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiyece kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle bodrumda hasar oluştu.

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