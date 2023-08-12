Adana'da üç gündür kayıp olan kadın ölü bulundu!
Adana'da üç gün önce evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Rahşan Dursun'un (46) sulama kanalında cesedi bulundu.
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Adana'da bu sabah merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde DSİ’ye ait sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu.
Ekipler, sudan çıkartılan cesedin üç gün önce evden ayrılan ve kayıp ihbarında bulunan Rahşan Dursun'a ait olduğunu belirledi.
ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI
Dursun'un cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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