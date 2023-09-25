Sedat Peker'in 'ramazan kolisi' davasında karar çıktı

Siyaset, mafya ve sermaye arasındaki ilişkiler üzerine yaptığı ifşaatlarla uzun bir süre kamuoyunun gündemine oturan suç örgütü lideri Sedat Peker’in gönderdiği Ramazan yardım kolilerini dağıtanlar ve haberleştiren kişi Nisan 2022’de gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 10 kişi arasında bulunan Yılmaz Günay, Erkan Saymazlar ve Hüseyin Yılmaz hakkında ise Rize 2. Asliye Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

KARAR ÇIKTI

Halktv’den Seyhan Avşar’ın aktardığına göre, hazırlanan iddianamede, yardım kolilerini dağıtan Yılmaz Günay ve Erkan Saymazlar ile koli dağıtımını haberleştiren gazeteci Hüseyin Yılmaz’ın "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan cezalandırılması istenmişti.

Mahkeme ise bu suçların ağır ceza mahkemesinin alanına girdiğini belirterek Rize 2. Asliye Ceza Mahkemesi, suç örgütünün işlediği suçların ağır ceza mahkemesinin yetkisinde olduğunu belirterek 3 ismin Rize Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına karar vermişti.

Mahkeme tüm sanıkların beraatına karar verdi.