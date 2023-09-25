'Giderlerse gitsinler' politikasının sonucu: Türkiye kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncu oldu!

Hükümetin sağlık politikaları sonucu, Türkiye’de kişi başına düşen doktor sayısı Avrupa ülkeleri arasında son sırada yer aldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hekimlere yönelik “Gidiyorlarsa gitsinler, buralar boş kalmaz merak etmeyin” ifadelerini kullanmıştı.

Euronews’in 2021 yılı verilerine göre hazırladığı haberinde, Türkiye, doktor sayısında Almanya, İtalya (243 bin), Fransa (216 bin) ve İspanya'nın (213 bin) ardından beşinci sırada bulunsa da, nüfusa oranlandığında Avrupa ülkelerinin gerisinde kaldı.

Yıllık doktora gitme sayısı ülkeden ülkeye büyük farklılık gösteriyor. AB İstatistik Ofisi Eurostat'ın açıkladığı 2021 yılı verilerine göre, bu sayı 2 ile 11 arasında değişiyor. İlk sırada 11 defa ile Slovakya bulunurken İsveç 2,3 defa ile son sırada. Türkiye bu alanda 29 Avrupa ülkesi içinde beşinci sırada yer alıyor. Almanya 9,6 kere ile ikinci olurken ardından Macaristan (9,4 defa) ve Hollanda (8,6 defa) geliyor.

DOKTOR GÖÇÜ HIZ KAZANDI

Eurostat’ın verilerinde Türkiye’de doktor sayısının içler acısı olduğu ortaya çıkarken, göç eden doktorların sayısındaki artış da her geçen ay hız kazanıyor.

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) açıkladığı eylül ayı verilerinde 2023’ün ilk 8 ayında ‘İyi Hal Belgesi’ne başvuran doktorların sayısı bin 964 oldu.

TTB’den yapılan açıklamada, İktidar eliyle derinleştirilen yoksulluğa, umutsuzluğa ve tırmandırılan şiddete karşı; haklarımız için bir kez daha "Emek Bizim Söz Bizim" deme zamanı” ifadeleri kullanılmıştı.