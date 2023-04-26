'Giderlerse gitsinler' diyen Erdoğan yine tersini söyledi: Sizi yuvanıza davet ediyorum

Yurt dışına giden doktorları hedef gösteren AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu defa doktorları Türkiye'ye davet etti. RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Erdoğan'ın çağrısının yer aldığı kamu spotunun yakında yayımlanacağını duyurdu. Erdoğan kamuoyunda sık sık açıklamalarının tersini savunmasıyla hatırlanıyor.

'Giderlerse gitsinler' diyen Erdoğan yine tersini söyledi: Sizi yuvanıza davet ediyorum

GERÇEK GÜNDEM /

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma koşullarının ağırlığı ve can güvenlikleri tehlike altında olan doktorların yurt dışına giden doktorlar için 2022 yılında kullandığı; "Varsın giderlerse gitsinler. Biz de yeni yetişen hekimlerle, asistanlarla götürürüz" sözünün yankıları aradan geçen zamana rağmen sürüyor. Erdoğan'ın sağlık sistemindeki sorunlara rağmen doktorları beyin göçüne yönlendirmesi ve kamuoyunda hedef göstermesi tepkilere neden olmuştu.

ERDOĞAN TERSİNİ SÖYLEDİ: SİZİ YUVANIZA DÖNMEYE DAVET EDİYORUM

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) hazırladığı kamu spotunda ise Erdoğan'ın sözlerinin tersini kullandığı ortaya çıktı.

RTÜK'ün CHP kontenjanından üyesi olan İlhan Taşçı'nın açıklaması ile RTÜK'ün kamu spotunda Erdoğan'ın bu defa doktorları Türkiye'ye çağırdığı ortaya çıktı. Taşçı, RTÜK tarafından yayımlanacak kamu spotunun detaylarını Twitter üzerinden paylaştı.

İlhan Taşçı paylaşımında, "Dr. istifalarını “Giderlerse gitsinler. Biz de yeni yetişen hekimlerle götürürüz” diye eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Sizi yuvanıza, ülkenize dönmeye davet ediyorum” çağrısını içeren kamu spotunu RTÜK televizyonlarda yayınlanmak üzere onayladı. Değdi mi onca kalbi kırmaya!" ifadelerini kullandı. 

'Giderlerse gitsinler' diyen Erdoğan yine tersini söyledi: Sizi yuvanıza davet ediyorum - Resim : 1

 
Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan AKP
Ankara-Sivas YHT hattı mayıs sonuna kadar ücretsiz Ankara-Sivas YHT hattı mayıs sonuna kadar ücretsiz
Kaymak nasıl yapılıyor diyorsanız sırrını bulduk! Artık marketten almayacaksınız Kaymak nasıl yapılıyor diyorsanız sırrını bulduk! Artık marketten almayacaksınız
HÜDA PAR lideri, Barzani ile görüştü: 'Mutabakata varıldı' HÜDA PAR lideri, Barzani ile görüştü
Uzmanlar açıkladı: Yavaş çalışan bilgisayarı hızlandırmak için 10 yöntem! Yavaş çalışan bilgisayarı hızlandırmak için 10 yöntem!
ÇOK OKUNANLAR
10 bin kişilik büyük anket: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç 10 bin kişilik büyük anket: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç
Hiçbir ankette böyle sonuç görülmedi: İşte 18-28 yaş arası gençlerin oy tercihi Hiçbir ankette böyle sonuç görülmedi: İşte 18-28 yaş arası gençlerin oy tercihi
Altın sahipleri dikkat: Selçuk Geçer 'üç gün içinde hazırlanın' diye uyardı Altın sahipleri dikkat: Selçuk Geçer 'üç gün içinde hazırlanın' diye uyardı
Kadir Doğulu, bir kadınla sarmaş dolaş görüntülendi Kadir Doğulu, bir kadınla sarmaş dolaş görüntülendi
İstanbul'da oraj dalgası alarmı: Sıcaklık 12 derece birden düşecek! İstanbul'da oraj dalgası alarmı: Sıcaklık 12 derece birden düşecek!