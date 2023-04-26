HÜDA PAR lideri, Barzani ile görüştü: 'Mutabakata varıldı'

Cumhur İttifakı ortaklarından HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, eski Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile bir araya geldi.

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HÜDA PAR lideri, Barzani ile görüştü: 'Mutabakata varıldı'

Hizbullah’ı terör örgütü olarak kabul etmeyen ve Cumhur İttifakı’na destek veren HÜDA PAR’ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, eski Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı ve KDP (Kürdistan Demokrasi Partisi) Genel Başkanı Mesud Barzani ile görüştü.

Yapıcıoğlu ile Barzani arasında, Erbil’de gerçekleşen görüşmeye HÜDA PAR yöneticileri de katıldı.

HÜDA PAR, görüşmeye dair şu açıklamayı yaptı:

"Görüşmede, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalar ele alındı. Gerek Türkiye'de gerekse Irak'ta mevcut siyasi durum üzerinde karşılıkla fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, HÜDA PAR ve KDP arasındaki ilişkilerin gelecekte daha da geliştirilmesi konusunda ortak mutabakata varıldı." 

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