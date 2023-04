İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "Winner" göndermesi: Birileri gibi değil, ben yazdıklarınızın anlamını biliyorum

14 Mayıs'taki seçimlere sayılı günler kala partiler il il gezerek mitinglerini yapmaya devam ediyor. Millet İttifakı adına seçim kampanyasını yürüten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziantep'te konuştu.

İmamoğlu, mitinge katılan halkın elindeki pankartları tek tek okudu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın "winner ceket" pankartına gönderme yapan Erdoğan, "Burada çok güzel mesajlar var. Birileri gibi değil, ben yazdıklarınızın anlamını biliyorum" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Gezi davasında 18 yıl hapse mahkum edilen şehir planlamacı Tayfun Kahraman'ın ve arkadaşlarının da 1 yıldır içeride tutulduğunu hatırlattı, 15 Mayıs günü Gezi tutsaklarının da özgür olacağını söyledi.

"DOKUZUNCU OK: GENÇLİK"

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

En önde yine benim güzel annelerim gelmiş. Güzel gençler, yakışıklı beyefendiler gelmiş.

Burada çok güzel mesajlar var. Birileri gibi değil, ben yazdıklarınızın anlamını biliyorum.

Dokuzuncu ok: gençlik. Gençlik yazmış.

Türkiye Büyük Millet Meclisi iki gazilik unvanı verdi. Biri Gaziantep, diğeri Gazi Mustafa Kemal Atatürk.

Bu ülkede yaşanan ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmayan haksızlıklara karşı dimdik durmalıyız. Bugün 86 milyon insan hak hukuk adalet istiyor. Devlet adaletli olma vasfını kaybederse inanın geriye hiçbir şey kalmaz. Torpil ve akraba ayrımcılığı ne yazık ki bu iktidarın her döneminde sıradanlaştı. 21. yüzyılda ülkenin başarılı çocuklara sırtını döndü. 100 bin öğretmen atamasını yapacağız. Kemal Kılıçdaroğlu sözü veriyorum size. Bu ülkenin başarılı çocuklarını mülakatlarda elediler. Alın teriyle başarı zincirini kırdılar.

"SİZİN EVLADINIZ OLACAĞIM"

Bir ailenin her üyesinin 10 parmağında 10 marifet ama benim memleketin evlatlarında bir şey yok. Şurada gördüğüm her annenin her babanın evladı benim evladım gibi olacak. Onların hakkını yedirmeyeceğiz. Millet İttifakı bu partizanca duruma son verecek. Cumhuriyeti demokrasiyle devleti adaletle taçlandıracağız. İlk adım hak hukuk adalet. Onun mücadelesini vereceğiz.

Ben her evin evladı olmaya çıktım bu yola. Sizin evinizin evladı gibi olacağım.

Hapis cezaları verdiler bana. Her türlü engellemeleri yaptılar. Ailemle gittiğim yerleri MOBESE kameralarından takip ettiler. Hatta biraz gülün elimi arkadan bağladım diye İçişleri Bakanlığı hakkımda soruşturma başlattı. 31 Mart seçimlerini kazanınca her türlü iftirayı attılar. Bu millete her gün sıkıştıkları anda terörist diyor bunlar. Millet İttifakı da ne diyor biliyor musunuz? 86 milyon insan benim yerli ve milli vatandaşım.

"ADAMINA GÖRE MAKAM DEVRİ BİTTİ"

Terörist dediler. Peki ne oldu? Soruşturdular bir kısım insanı mahkemeye verdiler, bir kişi bile suçlu çıkmadı. Hani nerede terörist? Hani nerede hırsız? Hani kim çaldı? Doğru çaldılar. Bu milletin emeğini çaldılar. Devletin tepesindeki bu kişilerin iddiaları yalan çıktı. Benim güzel arkadaşım 1 yıldır hapiste. 15 Mayıs'ta ona da özgürlük gelecek, arkadaşlarına da.

Devlet artık her şeye ve herkese adalet gözlüğüyle bakacak. Adamına göre, adalet adamına göre hukuk, adamına göre makam devleti bitecek. Tıkır tıkır çalışacağız. Çok değil iktidarda daha 1 yılı bile doldurmadan AK Parti'ye oy vermiş insanlarımız bile hakkımızı verecek.

"MÜLTECİ SORUNUNU BİZ ÇÖZCEĞİZ"

Patates, soğan dedirttiler ya milletimize, bunlar utansın. Bunların yatacak yeri yok. Bizim bu kadromuzda kim var biliyor musunuz? Milletin evlatları var. Hep birlikte çalışacağız. Mülteci sorununu biz çözeceğiz. Bu ülkeye öyle elini kolunu sallayarak gelme dönemini bitireceğiz.

Deprem gerçeğini asla unutmayacağız.

Burada gençleri görüyorum.

Sandık günü koşa koşa sandığa gitmeye, demokrasiye inanmayan bir avuç insanı emekli etmeye, sandıklara sahip çıkmaya ve 13'üncü cumhurbaşkanını Kemal Kılıçdaroğlu yapmaya hazır mıyız?"