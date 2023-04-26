Siyaset Bilimci Korkmaz: Cumhur İttifakı ‘korkuyu’, Millet İttifakı ‘kapsayıcı vaatleri’ tercih etti

İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü Genel Koordinatörü, Siyaset Bilimci Seren Sevim Korkmaz, ‘Türkiye’nin kaderini belirleyecek’ değerlendirmesi yapılan seçime iki hafta kala, siyasi partilerin ve ittifakların kampanya süreçlerini değerlendirdi.

Korkmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin seçim kampanyalarındaki ‘dönüşüme’ dikkat çekti.

AKP ve Cumhur İttifakı’nda bu seçimde vaat yerine ‘korku siyasetinin’ tercih edildiğini belirten Korkmaz, CHP ve Millet İttifakı’nın ise coşkulu, kapsayıcı vaatlere odaklı kampanya ile tabanını genişletme çabası içinde olduğunu söyledi. Korkmaz, Kılıçdaroğlu’nun ‘değiştik’ söyleminin seçim kampanyasına da yansıdığını belirtti.

Seçimlerde kritik son 2 haftaya yaklaşırken:

📌Kılıçdaroğlu & muhalefetteki 2 ittifak coşkulu,kapsayıcı,vaatlere odaklı kampanya ile tabanı genişletme çabasında.

📌Erdoğan & Cumhur İ. ise korku temelli,muhalefete odaklı kampanya ile seçmenini konsolide etmeye çalışıyor. — Seren Selvin Korkmaz (@selvinkorkmaz) April 25, 2023

Kılıçdaroğlu’nun “değiştik” söylemi seçim kampanyalarına da yansıyor. Örn. 2007 CHP kampanyasında AKP afişleri tekrarlanmış. Çifte reklam adeta.Bugün tam tersi.İktidar adeta muhalefete odaklı, muhalif söylemleri tekrarlayıp çürütmeye çalışan kampanya yapıyor. pic.twitter.com/PPCcJ2WGA7 — Seren Selvin Korkmaz (@selvinkorkmaz) April 25, 2023

Uzun süredir CHP’nin kampanya ve söylemlerinde 2002’den bugüne olan değişiklikleri çalışıyorum.Bunu yaparken iktidarın kampanyaları ile de kıyaslamak gerekiyor.İkisinin de kampanyalarında ve söylemlerinde önemli bir dönüşüm var.AKP vaat siyasetinden korku siyasetine geçiş yaptı. — Seren Selvin Korkmaz (@selvinkorkmaz) April 25, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem