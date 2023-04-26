Siyaset Bilimci Korkmaz: Cumhur İttifakı ‘korkuyu’, Millet İttifakı ‘kapsayıcı vaatleri’ tercih etti

Siyaset Bilimci Seren Sevim Korkmaz, sosyal medya hesabından Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın seçim vaatlerine dair bir değerlendirmede bulundu.

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Siyaset Bilimci Korkmaz: Cumhur İttifakı ‘korkuyu’, Millet İttifakı ‘kapsayıcı vaatleri’ tercih etti

İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü Genel Koordinatörü, Siyaset Bilimci Seren Sevim Korkmaz, ‘Türkiye’nin kaderini belirleyecek’ değerlendirmesi yapılan seçime iki hafta kala, siyasi partilerin ve ittifakların kampanya süreçlerini değerlendirdi.

Korkmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin seçim kampanyalarındaki ‘dönüşüme’ dikkat çekti.

AKP ve Cumhur İttifakı’nda bu seçimde vaat yerine ‘korku siyasetinin’ tercih edildiğini belirten Korkmaz, CHP ve Millet İttifakı’nın ise coşkulu, kapsayıcı vaatlere odaklı kampanya ile tabanını genişletme çabası içinde olduğunu söyledi. Korkmaz, Kılıçdaroğlu’nun ‘değiştik’ söyleminin seçim kampanyasına da yansıdığını belirtti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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