Kılıçdaroğlu: Hep beraber Çankaya'ya yürüyeceğiz

GERÇEK GÜNDEM /

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Nevşehir Mitinginde yurttaşlarla bir araya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'de yurttaşlara seslendi.

AKP iktidarının israflarına tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu orman yangınlarına müdahalenin yetersiz kaldığını hatırlatarak; "Çıkaracağım bir numaralı genelge, savurganlığı önleme genelgesi olacak. Söz verdim, size de söz vereyim. İlk yapacağım işlerden birisi, Cumhurbaşkanlığı'nın 16 uçağını satacağım, orman yangınlarını söndürmek için yangın söndürme uçakları alacağız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu kendisinden önce kürsüye gelerek yurttaşlara hitap eden Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çağrısı üzerine "Mansur Başkan söyledi: Hep beraber Çankaya'ya yürüyeceğiz. O Çankaya milletin Çankayası'dır. Milletin onurudur, gururdur" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

"BAY KEMAL SÖZÜNDEN DÖNMEZ"

"Genci, yaşlısı, kadını, hep birlikte iktidar için mücadele edeceğiz. Türkiye'yi hep birlikte farklı bir ufka taşıyacağız. Emin olun bu ülkeye baharı mutlaka ama mutlaka getireceğiz.

Beraber mücadele etmek ve kardeşçe kucaklaşmaya ihtiyacımız var. O kucaklaşmayı getireceğiz. Kucaklaşacağız ve Türkiye'ye yeni bir ufuk getireceğiz. Bunun sözünü veriyorum. Bay Kemal sözünden dönmez."

"SİZ KİM, MİLLİYETÇİLİK KİM?"

"Gençler de köylerden ayrılıyorlar, üretim zincirinden kopuyorlar. Kırsal boşalıyor, köyler boşalıyor. Kırsalda düzgün üretim yapılamıyor. Yapmamız gereken bir şey var; çiftçiyi toprağa küstürmeyeceksin, üreticiyi toprağa küstürmeyeceksin. Onlar üretecekler ve 85 milyonun karnı doyacak. Elin oğlu üretiyor biz tüketiyoruz. O kazanıyor. Bu mudur milliyetçilik. Olmaz bunlar, üreteceksiniz. Sözüm söz kırsalda çalışan bütün kadınların sosyal güvenlik primlerini biz ödeyeceğiz. Böyle bir şey olur mu her şey dışarıdan gelecek. Siz kim milliyetçilik kim?

Gençler neden umutsuz diyorlar. Bizim evlatlarımız bizden daha iyi eğitim aldılar ama daha düşük kazanıyorlar. Yurt dışına gidersem ev de araba da alırım diyorlar. Gençler size sözüm var bu ülkede kalacaksınız ve bu ülkeyi kalkındıracaksınız."

"HEP BERABER ÇANKAYA'YA YÜRÜYECEĞİZ"

"Benim saraylarda gözüm yok. Rahatsız olurum sarayda oturmaktan. Ne yapacağım ben sarayı? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mütevazi bir köşkü vardır, Çankaya'dır. Mansur Başkan söyledi: Hep beraber Çankaya'ya yürüyeceğiz. O Çankaya milletin Çankayası'dır. Milletin onurudur, gururdur. Niye tarihimize sırtımızı çevirelim. Neden saraylar? İsraf günahtır.

Çıkaracağım bir numaralı genelge, savurganlığı önleme genelgesi olacak. Söz verdim, size de söz vereyim. İlk yapacağım işlerden birisi, Cumhurbaşkanlığı'nın 16 uçağını satacağım, orman yangınlarını söndürmek için yangın söndürme uçakları alacağız. Ağaç yanıyorsa benim yüreğim yanıyor demektir. Bir ağacın yetişmesi kaç yıl sürüyor. Bize oksijen varsa o yeşil ormanlar yüzünden var. O florayı korumak lazım, oradaki canlıları korumak lazım."

"BURNUNUZDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİM"

"Yüce Yaradanın yarattığı her şeye saygı duymamız lazım. Akdeniz havzasının iklim değişikliğiyle büyük yangınlar geçireceğini bilmemiz lazım. Bu ülke dünyanın en güzel ülkesi. Zaman zaman kamuda görevli iken yurt dışına giderdik. Türkiye'ye dönmek her zaman önceliklerimizdi. Gerçekten bizim ülkemiz dünyanın en renkli, en zengin ülkesi. Ama zenginliğimizin farkında değiliz. Birileri sömürüyor. Sizin için, halkımız için hizmet edeceğim. Ne yaparsa yapın burnunuzdan fitil fitil getireceğim. Söz veriyorum.

Öyle uyuşturucu baronları kalkacak gencecik çocuklarımızı zehirleyecek. Beyefendiler bunları dikkate almayacak. Uyuşturucu baronları Türkiye'ye gelecek, Türkiye'de hesaplaşacak ve bizim siyasetçiler bunları seyredecek. Uyuşturucu baronları da burunlarından getireceğim."

"GÖRECEKSİNİZ OARALARI NERELERE GÖTÜRDÜKLERİNİ"

"Bay Kemal Türkiye'den kaçırılan her kuruş hesabın hangi bankada olduğunu, kaç lira olduğunu biliyor, tamamını getireceğim, bu millete vereceğim. Bizim bir komisyonumuz var. 6 liderlerin oluşturduğu komisyon. O komisyonu kuracağız, göreceksiniz paraları nerelere götürdüklerini.

Manhattan'da öğrenci yurdu yapıyorlar. Öğrenci yurdu diye bizi kandıracaklar. O 35 katlı binayı bu ülkenin tapusu olarak kaydedeceğim. Öyle kaçırdıkları paraların nerelere gittiğini biliyorum. Söz verdim; Ramazan, Kurban Bayramı'nda emeklilere birer maaş ikramiye verilsin. 2015'te söyledim. O zaman bağırdılar 'vay efendim parayı nereden bulacaksın'. Ben bulurum, Türkiye zengin ülke. Sen 5'li çeteye verirsin ben vatandaşa veririm."

"KURBAN BAYRAMINDA 15 BİN LİRANIZI ÇEKECEKSİNİZ"

"Önce itiraz ettiler bir süre verdiler. Geçenlerde söyledim, asgari ücret kadar vereceksiniz dedim. Vermediler. Kurban Bayramı'nda Allah nasip ederse bankaya gideceksiniz 15 bin liranızı çekeceksiniz, torunlarınıza harçlık vereceksiniz. Emekli bu ülkenin büyümesi, kalkınması için alın teri döken, sosyal güvenlik primini ödeyen, zamanı gelince emekli olan, güzel bir hayat sürmek isteyen kişi demektir."