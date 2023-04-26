Ankara-Sivas YHT hattı mayıs sonuna kadar ücretsiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara-Sivas YHT hattının mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olduğunu "Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren Hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz... Milletimize hayırlı olsun" ifadeleriyle duyurdu.

Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren Hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz... Milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/o6at07bL28 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 26, 2023