Ankara-Sivas YHT hattı mayıs sonuna kadar ücretsiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ankara-Sivas YHT hattının mayıs sonuna kadar ücretsiz olacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara-Sivas YHT hattının mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olduğunu "Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren Hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz... Milletimize hayırlı olsun" ifadeleriyle duyurdu.
Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren Hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz... Milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/o6at07bL28— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 26, 2023