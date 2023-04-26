Ankara-Sivas YHT hattı mayıs sonuna kadar ücretsiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ankara-Sivas YHT hattının mayıs sonuna kadar ücretsiz olacağını duyurdu.

Ankara-Sivas YHT hattı mayıs sonuna kadar ücretsiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara-Sivas YHT hattının mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olduğunu "Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren Hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz... Milletimize hayırlı olsun" ifadeleriyle duyurdu.

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan
Uzmanlar açıkladı: Yavaş çalışan bilgisayarı hızlandırmak için 10 yöntem! Yavaş çalışan bilgisayarı hızlandırmak için 10 yöntem!
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "Winner" göndermesi: Birileri gibi değil ben yazdıklarınızın anlamını biliyorum "Birileri gibi değil ben yazdıklarınızın anlamını biliyorum"
Yoğurt mayalamanın en kolay yoluymuş. Artık marketten almayacaksınız Yoğurt mayalamanın en kolay yoluymuş. Artık marketten almayacaksınız
HÜDA PAR lideri, Barzani ile görüştü: 'Mutabakata varıldı' HÜDA PAR lideri, Barzani ile görüştü
ÇOK OKUNANLAR
10 bin kişilik büyük anket: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç 10 bin kişilik büyük anket: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç
Hiçbir ankette böyle sonuç görülmedi: İşte 18-28 yaş arası gençlerin oy tercihi Hiçbir ankette böyle sonuç görülmedi: İşte 18-28 yaş arası gençlerin oy tercihi
Altın sahipleri dikkat: Selçuk Geçer 'üç gün içinde hazırlanın' diye uyardı Altın sahipleri dikkat: Selçuk Geçer 'üç gün içinde hazırlanın' diye uyardı
Kadir Doğulu, bir kadınla sarmaş dolaş görüntülendi Kadir Doğulu, bir kadınla sarmaş dolaş görüntülendi
İstanbul'da oraj dalgası alarmı: Sıcaklık 12 derece birden düşecek! İstanbul'da oraj dalgası alarmı: Sıcaklık 12 derece birden düşecek!