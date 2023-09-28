Yılmaz Tunç'tan 'ByLock' kararı değerlendirmesi: 'Emsal değil'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ‘ByLock ve Banka Asya’ davasında Türkiye aleyhine ihlal kararı vermesinin emsal bir karar doğurmayacağını savundu.

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Yılmaz Tunç'tan 'ByLock' kararı değerlendirmesi: 'Emsal değil'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ‘ByLock ve Banka Asya’ davasında Türkiye aleyhine ihlal kararı vermesinin ardından açıklama yaptı.

Karara tepki gösteren Yılmaz Tunç, mahkemenin yetkisini aştığını savundu. Tunç, “İlk derece mahkemesinden istinafa, Yargıtay’dan Anayasa Mahkemesi’ne her derecedeki yargılama makamlarımızın delilleri yeterli gördüğü bir dava hakkında AİHM’in yetkisini aşarak delil incelemesi yapmak suretiyle ihlal kararı vermesi kabul edilemez. Bu karar sadece o dosya bakımından geçerlilik teşkil ediyor. Tabii ki o da iç hukuk uygulamamızda karar tebliğ edildikten sonra değerlendirilecektir” dedi.

Tunç, “Kararın gerekçesini bekliyoruz, emsal karar değil. Emsal karar teşkil etmeyeceğini düşünüyoruz. AİHM yetkisini aştı” diye konuştu.

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NE OLMUŞTU?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ByLock kullanmak, Banka Asya’da hesabı olmak ve gizli bir tanığın ifadesiyle mahkum olan öğretmen Yüksel Yalçınkaya'nın açtığı davada Türkiye’nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetmişti.

AİHM'in Büyük Dairesi, 7. maddenin ihlali için 11'e karşı 6 oyla, 6. maddenin 1. fıkrası için 11'e karşı 1 oyla ve 11. madde için oybirliğiyle ihlal kararı vermişti.

AİHM'den yapılan açıklamada, Türk yetkililerin ByLock kullananların sayısının 100 bine yaklaştığı tespiti yaptığı belirtilerek, bu konuda 6. ve 7. maddelerle ilgili Türkiye aleyhine 8 bin 500 civarında şikayet başvurusu olduğu hatırlatılmıştı.

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