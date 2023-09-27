AİHM'in FETÖ kararını ‘uygulamayız’ diyen Adalet Bakanı Tunç’un kardeşinin ByLock’lu Bank Asya’lı dosyası nasıl kapatıldı?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), “ByLock kullanmak”, “Bank Asya’da hesabı olmak” suçlamaları ve gizli bir tanığın ifadesiyle tutuklanan eski öğretmen Yüksel Yalçınkaya’nın hak ihlaline uğradığı gerekçesiyle yaptığı başvuruya ilişkin kararını dün açıkladı.

Yalçınkaya'nın 2020 yılında açtığı bireysel başvuruyu karara bağlayan AİHM, Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) adil yargılanma hakkını düzenleyen 6’ncı, 7’nci ile örgütlenme ve toplanma hakkıyla ilgili 11. maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Ayrıca, Türkiye'nin, Yalçınkaya'nın 15 bin Euro tutarındaki mahkeme masrafları ile çıkabilecek vergi ve masraflarını da ödemesine karar verildi. AİHM’in gerekçeli kararında "Türkiye’nin, terör suçlarından mahkumiyetlerle ilgili sistematik sorunu ele alması gerektiği" uyarısı yapıldı.

AİHM’in söz konusu kararını değerlendiren hukukçular, FETÖ suçlamasıyla açılan 8 bin 500 dava ve ByLock davaları için emsal olabileceğini belirtti.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ’TAN “KARARI UYGULAMAYIZ” MESAJI

AİHM’in hak ihlali kararının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tunç açıklamasında, ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklanan ve ceza alan Yalçınkaya’nın hukuka uygun bir şekilde yargılandığını savundu. AİHM’in kararının uygulanmayacağının sinyalini veren Tunç, “Hükümetimizce ayrıntılı bir şekilde bilgilendirildiği ve itiraz edildiği halde, hakkında Türk yargısınca FETÖ üyeliği suçlamasından iki ayrı yakalama kararı bulunan bir kişiyi Büyük Daire duruşmasında başvuranın temsilcisi olarak kabul eden AİHM, tarafsız bir yargılama yapmayacağını en baştan belli ederek hukuka ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı bir karar vermiştir” dedi.

Tunç’un, ByLock kullanımının FETÖ’den ceza verilmesine yeterli olduğunu savunduğu açıklaması akıllara kardeşi Avukat Yahya Tunç’u getirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un FETÖ'nün organize ettiği Türkçe Olimpiyatları'nda çekilen fotoğrafı

YILMAZ TUNÇ’UN BYLOCK BAĞIMLISI KARDEŞİNİN FETÖ DOSYASI

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından FETÖ davalarında “örgüt üyeliğine” delil olarak sık sık haberleşme sistemi ByLock gösterildi. Yargıtay, ilk kez 2017 yılında iki FETÖ dosyasında verdiği hükmün gerekçeli kararında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u delil kabul ederken, Anayasa Mahkemesi de ByLock kullanımını, tutuklama için kuvvetli şüphe saydı.

Bank Asya’ya para yatıranlar, ByLock’u telefonuna yükleyip bir kez bile kullanmayanlar FETÖ üyesi yapılıp ceza alırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un kardeşi Yahya Tunç’a aynı işlem uygulanmadı.

Şimdilerde AİHM’in ByLock kararına tepki gösteren Adalet Bakanı Tunç’un kardeşi Yahya Tunç hakkında, 'FETÖ' üyeliği suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, Yahya Tunç’un ByLock'ta bin 454 adet kaydı olduğu, ByLock kullanıcısı 22 kişiyle ve FETÖ davalarında hakkında adli işlem yapılan 166 kişiyle iletişim kaydı olduğu ifade edildi.

BYLOCK, BANK ASYA, SOHBETLER, YURT DIŞI GEZİLERİ… SONUÇ: BERAAT

İddianamede, Tunç'un ByLock kullanıcısı olmasının yanı sıra, örgütsel sohbetlere ve yurt dışı gezilerine katıldığı, Bank Asya'da birden fazla hesabı ve kredi kartı olduğuna da dikkat çekildi.

Ancak ByLock’ta bir kez kaydı olanlara bile yıllarca hapis cezası verilirken Yahya Tunç’a dokunulmadı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Şubat 2021'de, Tunç'un kendisinin teslim olması nedeniyle etkin pişmanlıkta bulunarak örgütün yapısı ve faaliyetleri çerçevesinde faydalı bilgiler verdiğini belirtti ve hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Üstelik Tunç hakkında beraat kararı veren İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, baktığı FETÖ davalarında adeta ceza yağdırmıştı.