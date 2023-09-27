Bahçeli Soylu'ya destek çıkınca ortalık karıştı: MHP'li kurmaylardan Süleyman Soylu hakkındaki 'veliaht' iddialarına yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın yakalanmasıyla gözlerin çevrildiği İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu’ya sahip çıkması kamuoyunda çok ses getirdi.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Soylu için gazeteci Fatih Portakal’ın yaptığı ‘veliaht’ yorumuna MHP’li kurmaylardan yanıt geldiğini paylaştı.

MHP’li kurmayların ifadelerini aktaran Fırat, “Bu durumun ardında Bahçeli’nin yerine veliaht gösterdiği yorumlarını yapanlar, yanılmaktadır. MHP’nin yapısını bilen bilir, bu bünyede veliaht göstermek gibi bir durum olmaz” diye yazdı.

Soylu’nun yalnızca teröre karşı mücadelesinden dolayı sevilmekte ve desteklenmekte olduğu belirtildi.

SOYLU’YA ARKA ÇIKAN BAHÇELİ’YE TÜRKEŞLERDEN TEPKİ

Bahçeli’nin açıklamalarının ardından MHP’nin kurucusu olan Alparslan Türkeş’in çocuklarından sert tepki geldi.

İYİ Parti Adana milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, “Süleyman Soylu’nun arkasında durulduğu gibi Türk Milliyetçileri’ne, ülkücü davaya sahip çıkılsaydı Türkiye çoktan kurtulmuştu… Sadece Sinan Ateş cinayeti yeter bu adamı sahiplenmemek için…” ifadelerini kullandı.

Kutalmış Türkeş ise bu paylaşımı alıntılayarak çok sert ifadeler kullandı. Kutalmış Türkeş şunları yazdı:

“Süleyman Soylu’ya Vefa ve övgü nağraları atan mûnafıkların, Alparslan Türkeş’e hakaret ve ihanet edenleri baş köşeye oturtup; Türkeş’in Resimlerini yerlere attırıp, ailesine küfür ve saldırı dışında bir Vefa ve minnet göstermemeleri, kanlarının bozuk olduğunun delilidir!”