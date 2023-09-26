Türkeş'in çocukları Soylu'ya destek çıkan Bahçeli'ye ateş püskürdü: 'Kanlarının bozuk olduğunun delili'

Bahçeli'nin Soylu'ya 'arka çıkması' Alparslan Türkeş'in çocuklarını kızdırdı. Türkeşler sosyal medyadan adeta ateş püskürdü.

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Türkeş'in çocukları Soylu'ya destek çıkan Bahçeli'ye ateş püskürdü: 'Kanlarının bozuk olduğunun delili'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dün yaptığı paylaşımlarda, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın yakalanmasının ardından eleştirilerin hedefi olan İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu’ya sahip çıkması MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in kızı ve oğlunu kızdırdı.

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İYİ Parti Adana milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Bahçeli’ye tepki göstererek şunları yazdı:

“Süleyman Soylu’nun arkasında durulduğu gibi Türk Milliyetçileri’ne, ülkücü davaya sahip çıkılsaydı Türkiye çoktan kurtulmuştu… Sadece Sinan Ateş cinayeti yeter bu adamı sahiplenmemek için…”

'KANLARININ BOZUK OLDUĞUNUN DELİLİ'

Ayyüce Türkeş Taş’ın paylaşımını alıntılayan Kutalmış Türkeş ise, adeta ateş püskürdü:

Türkeş, “Süleyman Soylu’ya Vefa ve övgü nağraları atan mûnafıkların, Alparslan Türkeş’e hakaret ve ihanet edenleri baş köşeye oturtup; Türkeş’in Resimlerini yerlere attırıp, ailesine küfür ve saldırı dışında bir Vefa ve minnet göstermemeleri, kanlarının bozuk olduğunun delilidir!” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Alparslan Türkeş Süleyman Soylu Sinan Ateş Ayyüce Türkeş
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