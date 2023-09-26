Cumhur İttifakı ortağından Atatürk yazısı: Ona Müslüman demek Fatiha okumak saygısızlıktır

Cumhur İttifakı ortağı HÜDA-PAR'ın yayın organında çıkan yazıda, en çok Atatürk'ün hakarete uğradığı ileri sürüldü ve "Çünkü kendisine ‘Müslüman’ demektedirler ve bununla da kalmayarak kimileri ruhuna Fatiha bile okumaktadır" denildi.

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Cumhur İttifakı ortağından Atatürk yazısı: Ona Müslüman demek Fatiha okumak saygısızlıktır

İstanbul’da 17 yaşındaki bir lise öğrencisinin Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına yaptığı eylemler nedeniyle tutuklanması, Cumhuriyet’in 100. yılında, ülkenin kurucu liderine karşı saygı tartışmasını yeniden başlattı.

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Toplumun farklı kesimlerinin tutuklama kararı üzerinde yorumları devam ederken, Cumhur İttifakı üyesi HÜDA-PAR’ın yayın organı Doğru Haber’de Bekir Tank imzalı “Cumhuriyetin yüzüncü yılına girerken Atatürk'e saygıya davet” başlıklı bir yazı yayımlandı.

TANK’A GÖRE ATATÜRK’E YAPILAN SAYGISIZLIKLAR: “KENDİSİNE ‘MÜSLÜMAN DEMEKTEDİLER VE FATİHA BİLE OKUMAKTADIRLAR”

Tank, “Bir kişiye en büyük hakaret ve dahi saygısızlık, onu sahip olmadığı ve hatta her şeyi ile karşı olduğu bir isimle ve bir sıfatla anmak ve tanımlamaktır” tanımını yaptıktan sonra, “Türkiye'de geçen yüz yıl içinde en fazla hakarete ve saygısızlığa maruz kalan şahsiyetin Atatürk olduğunu görürüz. Çünkü kendisine ‘Müslüman’ demektedirler ve bununla da kalmayarak kimileri ruhuna Fatiha bile okumaktadır. Bizim de bu konuya değinmemizin nedeni, bu saygısızlığı ve hakaretleri yapanların her geçen gün çoğalması ve örneğin, Fatiha okuyanların bir kısmının da cahil cühela değil de, yıllarca İslami ilimleri okumuş olmaları ve İslam'ı referans aldıklarını iddia etmeleridir” ifadelerini kullandı.

“BU MÜSLÜMANLAR ATATÜRK'ÜN MÜSLÜMAN OLMADIĞINI BİLMEYECEK KADAR CAHİLDİRLER”

“Atatürk’ün ruhuna Fatiha okuyan ve Müslümanları” da eleştiren Bekir Tank, yazısını şöyle sürdürdü:

“Aklımıza şu üç ihtimal geliyor: Birincisi; bu Müslümanlar Atatürk'ün Müslüman olmadığını bilmeyecek kadar cahildirler! İkincisi; Atatürk'ün Müslüman olmadığını biliyorlar, ama kendilerince takiye yapıyorlar! Üçüncüsü; Fatiha okuyormuş gibi yaparak, aslında, ‘Ey hayatında Müslümanlara kan kusturan Atatürk, işte buradayız! Sakalımızla, çarşafımızla ve başörtümüzle buradayız!’ şeklinde bir çeşit meydan okuyorlar... Aksi halde kendi kendilerini aşağılamış olurlar ki, bir Müslümanın alametifarikası, izzetidir!”

Etiketler
Mustafa Kemal Atatürk HÜDAPAR Cumhur İttifakı
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