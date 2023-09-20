Atatürk resmine saygısızlık yapan 17 yaşındaki çocuk, tutuklandı

İstanbul’da Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına saygısızlık yapan lise öğrencisinin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Gözaltına alınan 17 yaşındaki A.E.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Atatürk resmine saygısızlık yapan 17 yaşındaki çocuk, tutuklandı

İstanbul’da Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yaptığı videonun yayılmasının ardından gözaltına alınan 17 yaşındaki lise öğrencisi A.E.S. tutuklandı.

Üsküdar'daki lisede arkadaşlarının cep telefonu kamerası ile kaydettiği o anlar, sosyal medyada paylaşıldı. Gözaltına alınan A.E.S., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

A.E.S. savcılık ifadesinden sonra 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farkılığına dayanarak alenen aşağılama' ve 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği A.E.S.'nin tutuklanmasına karar verdi. A.E.S. cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Valiliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı belirlenen lise öğrencisinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediğinin görüldüğü belirtilmişti.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı basın açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:

"20.09.2023 günü sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülerde bir şahsın Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediği görülmüş, şahısla ilgili kimlik tespiti yapılmıştır.

Bahse konu eylemi gerçekleştiren A.E.S (17) yakalanarak gözaltına alınmış olup, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatılmıştır."

İstanbul'da silahlı saldırı: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İstanbul'da silahlı saldırı: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Osmaniye'de uyuşturucu baskınında 1 asker şehit oldu Osmaniye'de uyuşturucu baskınında 1 asker şehit oldu!
Atatürk'e hakaret eden Kuveytlinin vatandaşlık durumu Meclis gündeminde Atatürk'e hakaret eden Kuveytlinin vatandaşlık durumu Meclis gündeminde
Servet değerindeki tabloları onarıyor! Konstantin Volkan ŞEN'in dikkat çeken mesleği Servet değerindeki tabloları onarıyor! Konstantin Volkan ŞEN'in dikkat çeken mesleği
Lahanaları ziyan etmeden turşu hazırlama tekniği! 25 yıllık turşucunun lezzet tüyosu Lahanaları ziyan etmeden turşu hazırlama tekniği! 25 yıllık turşucunun lezzet tüyosu
Hakları için mücadele eden Trendyol işçileri, gözaltına alındı Hakları için mücadele eden Trendyol işçileri, gözaltına alındı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş elinde altın olanları uyardı, tarih verdi: Fırsatı değerlendirin İslam Memiş elinde altın olanları uyardı, tarih verdi: Fırsatı değerlendirin
Aşkta yüzleri gülmüyor: Uzun ilişkiler kuramayan 5 burç açıklandı Aşkta yüzleri gülmüyor: Uzun ilişkiler kuramayan 5 burç açıklandı
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Detaylar belli oldu, 'tüketiciler önemli tazminatlarla karşı karşıya kalabilir' uyarısı Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Detaylar belli oldu
Farah Zeynep Abdullah, Nagehan Alçı hakkında suç duyurusunda bulundu Farah Zeynep Abdullah, Nagehan Alçı hakkında suç duyurusunda bulundu
'Sinan Oğan seçimlerden sonra arabasını değiştirdi' iddiası: Öne sürülen fiyat dudak uçuklattı İddia: 'Sinan Oğan seçimlerden sonra arabasını değiştirdi'