Kaçak göçmen sorununda kafalar karışık; Türkiye’ye turist vizesiyle giren Faslı’yı Suriye'ye gönderdiler

Türkiye’ye turist vizesiyle giren Faslı İsmail Elzo, Suriye’ye gönderildi. Elzo, uzun bir süre Geri Gönderme Merkezi’nde tutuldu ve Suriyeli olmadığı tespit edildiği halde Cerablus sınır kapısından sınır dışı edildi.

Sema Kızılarslan Sema Kızılarslan
Kaçak göçmen sorununda kafalar karışık; Türkiye’ye turist vizesiyle giren Faslı’yı Suriye'ye gönderdiler

Düzensiz göçle mücadeleye yönelik sınırlarda alınan tedbirlerin yanı sıra Türkiye’ye yasa dışı yollarla girenlerin yakalanarak zorla geri gönderilme süreci devam ediyor. Zorla geri göndermeler özellikle depremden sonra ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın göreve gelmesiyle birlikte hızlandı.

ZORLA GERİ GÖNDERME UYGULAMASI SIRASINDA FASLI BİR TURİST, SURİYE’YE GÖNDERİLDİ

22 yaşındaki Faslı İsmail Elzo, Ocak ayında turist vizesiyle, resmi bir şekilde Türkiye’ye girdi. Elzo, Nisan ayında İstanbul’da polis tarafından yaşadığı sokaktaki markete gittiği sırada gözaltına alındı. Evraklarının yanında olmaması nedeniyle geri gönderme merkezine yollanan Ellzo, turist olduğunu belirtmesine rağmen Kilis Geçici Koruma Merkezinde 1 ay 25 gün bekletildi.

Elzo, buradan Göç Başkanlığı tarafından kaçak Suriyelilerin sınır dışı edildiği bölge olan Öncüpınar sınır kapısına sevk etti. Suriyeli yetkililer, Elzo’nun Suriyeli olmadığını ve bu bölgeye giremeyeceğini belirtti. Suriye’nin kabul etmemesinin ardından tekrar Oğuzeli Geri Gönderme Merkezi’ne alınan Faslı turist, Fas Konsolosluğlu ile iletişime geçmek istedi ancak izin verilmedi. Gerçek Gündem’in ulaştığı bilgilere göre Elzo, geçtiğimiz perşembe günü Cerablus sınır kapısından sınır dışı edilen Suriyeliler ile birlikte tekrar Suriye’ye yollandı. Elzo’nun son durumu belirsiz.

Göç İdaresi Başkanlığı’nın verilerine göre 2023 yılında Eylül ayına kadarki süreçte toplamda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 120 bin 670.

Kaçak göçmen sorununda kafalar karışık; Türkiye’ye turist vizesiyle giren Faslı’yı Suriye'ye gönderdiler - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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