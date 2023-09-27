Mehmet Şimşek yine 'sabır' dedi: Doğru yoldayız

5 Eylül'de gerçekleşen kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, ekonomik krizin "psikolojik" olduğunu öne sürerek, "Devlet olarak bir yandan hayat pahalılığını körükleyen psikolojik faktörler ve bu durumu fiyatlara yansıtanlarla mücadele ediyor bir yandan da enflasyonu düşürecek politikaları kararlılıkla yürütüyoruz" demişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Erdoğan'ın aksine "Zorlu bir süreçteyiz" açıklaması yaparak krizin varlığını kabul etti.

Şimşek “ekonomiyi yeniden dengelemeyi ve iç talebi yumuşatmayı” hedeflediklerini belirterek politika değişimi süreci için sabırlı olunması gerektiğini belirtti.

Financial Times’a röportaj veren Şimşek, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni ekonomi politikalarına desteğini verdiğini belirterek “Doğru yoldayız. Güvenin geri döndüğüne dair güçlü kanıtlar var. Ancak sabırlı olmalıyız, halen zorlu bir süreçteyiz” açıklamasını yaptı.

Gelecek yılın ortalarına kadar enflasyonun “geçiş sürecinde” olacağını kaydeden Şimşek miktarsal sıkılaştırma tedbirleriyle birlikte finansal koşulların TCMB politika faizinin işaret ettiğinden daha fazla sıkı olduğunu söyledi.

Şimşek “Enflasyon beklentilerini sıfırlamak için güvene ihtiyacınız var” dedi.