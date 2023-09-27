Eski Bakan Lütfi Elvan, Kanyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne getirildi

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ne Lütfi Elvan getirildi. 2020’de Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen ve 2021’de görevinden ayrılan Elvan, kamuda ve ekonomi yönetiminde önemli görevlerde bulunan isimdi.

Patronlar Dünyası yazarı Toygun Atilla’nın haberine göre inşaattan enerjiye, ulaşımdan altyapıya kadar pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren Kalyon Holding’in tepe yönetimindeki değişiklikleri yaşandı. Kalyon Holding Yönetimi’nde üst düzey değişiklikler yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Başkanvekilliği’ne getirilirken, uzun yıllardır holding bünyesinde çeşitli görevler üstlenen Mustafa Koşar da CEO olarak atandı.

BİLGİ VE DENEYİMİMİ ÖZEL SEKTÖRE TAŞIYACAĞIM

Kalyon Holding Yönetim Kurulu bünyesinde üstlendiği görev ile ilgili açıklamada bulunan Lütfi

Elvan şunları söyledi:

“Yaklaşık 37 yıl kamuda milletimize hizmet etmek bizlere nasip oldu. Uzmanlık

görevimden başlayarak bulunduğum her görev ve makamda devletimizin ve ülkemizin kalkınması için, ilke ve değerlerimizden taviz vermeden görevimizi lâyıkıyla yerine getirmeye çalıştık.

Edindiğimiz tecrübeyi bu sefer özel sektörde, ilkelerimize sadık kalarak, yine ülkemizin gelişmesine katkı sunmak için kullanacağız. Türkiye’nin kalkınma ve büyümesine önemli katkılarda bulunan Kalyon Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini yürütecek olmaktan memnuniyet duyuyorum. Gerek eğitim hayatım gerek kamudaki çalışmalarım süresince edindiğim bilgi ve deneyimi özel sektöre taşıyarak; Holding’in bugüne kadar ülkemize sunduğu değeri daha da artırmasına katkı sunmayı amaçlıyorum.”

CEMAL KALYONCU: VİZYON KATACAK

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ise “Böylesine kıymetli ve başarılı bir ismin ailemize katılmasından dolayı son derece memnunum. Sayın Lütfi Elvan’ın, kendisini bugünlere taşıyan güçlü çalışma prensiplerinin rehberliğinde, Kalyon Holding’in ulusal ve uluslararası çapta belirlediği kurumsal stratejilerine çok değerli bir vizyon katacağına yürekten inanıyorum” dedi.

CEO DA DEĞİŞTİ

Kalyon Holding’in CEO’luk görevine atanan Mustafa Koçar da “Kalyon Holding’in CEO’luk görevine atanmak, benim için büyük bir gurur vesilesi olduğu kadar çok da büyük bir sorumluluk” diye konuştu.

LÜTFİ ELVAN KİMDİR?

Karaman Ermenek doğumlu olan Lütfi Elvan, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi mezunu. Elvan, Birleşik Krallık’ta bulunan Leeds Üniversitesi’nde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında yüksek lisansını 1989 yılında tamamladı. Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Delaware Üniversitesi’nde Ekonomi alanında ikinci yüksek lisansını 1995 yılında tamamladı.