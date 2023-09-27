AKP ve MHP'nin anayasa çalışmasında öne çıkan başlıklar belli oldu: Muhalefetin kapısı çalınacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm partilere çağrı yaparak kapılarını çalacaklarını belirttiği yeni anayasa hazırlıklarında Cumhur İttifakı, çalışmalarını hızlandırdı. Başörtü serbestisine anayasal güvence verilmesi hedeflenen yeni anayasa için AKP’li kurmaylar, muhalefetin üzerinde durduğu ilk 4 maddeyi değiştirmeyeceklerini ifade ediyor. Yeni anayasa ile ilgili çalışmaların ana başlıkları şekillenmeye başladı.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, belirlenen ana başlıklardan biri “ilk dört maddede değişiklik yapılamayacak” olması. Anayasanın ilk dört maddesinin Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin de “kırmızı çizgisi olduğuna” dikkat çekiliyor.

HER TÜRLÜ IRKÇILIK VE NEFRET SÖYLEMİNİN SUÇ SAYILMASINA YÖNELİK BİR İFADE EKLENECEK

Yeni anayasada öne çıkarılan bir diğer başlık da “nefret söylemi suçu” olacak. AKP’li kurmaylar, son dönemde “sığınmacılar” üzerinden toplumdaki “nefret ve ırkçılık” söylemlerinin arttığına dikkat çekiyor. Mevcut anayasanın 10. maddesinde yer alan “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir” düzenlemesinin korunmasıyla birlikte bu düzenlemeye “her türlü ırkçılık ve nefret söyleminin suç kapsamına alınabilmesine yönelik bir ifadenin de eklenebileceğini” belirtiyor.

BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASAL GÜVENCE

AKP ve MHP, geçen yasama döneminde “başörtüsü serbestisi” ile “ailenin korunmasını” öngören anayasa değişikliği teklifini TBMM’ye sunmuştu. Ancak bu teklif, deprem fekaletin ardından TBMM Genel Kurul gündemine taşınamamıştı. Bu düzenlemenin yeni anayasa teklifinde de yer alacağına dikkat çekiliyor.

DİLEKÇE İLE HALKA DENETİM YETKİSİ

AKP’li kaynaklar yeni anayasa teklifinde yer alacak düzenlemeler ile “denge ve denetimin etkinleştirileceğini” belirtiyor. Öncelikli hedefin “cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçen halkın denetimde de aktif rol almasının sağlanmasının olduğu” kaydediliyor. Halkın denetleme yetkisini TBMM Dilekçe Komisyonu aracılığı ile yapılabileceği ifade ediliyor.

MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLIKLARI

Milletvekili dokunulmazlıklarıyla ilgili de yeni anayasada düzenleme yapılabileceği konuşuluyor. Yeni düzenlemede, “kamu vicdanının kabul etmeyeceği her türlü bölücülük faaliyetlerinin dokunulmazlık kapsamı dışında kalmasını sağlayacak bir maddenin yeni anayasada yer alabileceği” kaydediliyor.

ERDOĞAN: YENİ ANAYASA İÇİN KAPILARI ÇALACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, “Meclis açıldığında öncelikli gündeminiz ne olacak” soruna “Anayasa” karşılığını verdi: Erdoğan şunları söyledi: “AK Parti meclis grubumuz parlamentoda grubu olan diğer partilerle görüşmek suretiyle ‘gelin bir sivil anayasayı beraber yapalım’ davetimizi iletecek. Kabul ederler etmezler, ama biz şu anda kapıları çalacağız. Bundan dolayı da herhangi bir nazlanmaya filan gerek yok. Arkadaşlarıma da gereken talimatları verdim. Türkiye artık darbe anayasası ayıbından kurtulmalıdır. Benim milletim çağın şartlarına uygun, sivil, özgürlükçü, dili ve bütünlüğü ile milleti kucaklayan bir anayasa ile yönetilmeyi sonuna kadar hak ediyor.”