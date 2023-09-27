Barış Pehlivan: Ben yazdığım için cezaevinde futbol maçı izleme imkânı kaldırıldı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugünkü köşesinde cezaevinde mahkumların maç izleme imkânının kaldırıldığını aktardı.

Barış Pehlivan: Ben yazdığım için cezaevinde futbol maçı izleme imkânı kaldırıldı

Geçtiğimiz ay, gazetecilik faaliyetleri yaptığı için 5. kez cezaevine giren gazeteci Barış Pehlivan, Cumhuriyet'teki köşesi için cezaevinden kaleme aldığı yazısında, mahkûmların lig maçlarını izlemek için para topladığını, ancak yeterli para toplanamadığı için karşılaşmaları izleyemediklerini belirterek, "Koca devletin düştüğü duruma bakar mısınız? Bari Bein Sports açık cezaevini “ticarethane” olarak görmese de fahiş bir fiyat istemese" ifadelerini kullandı.

Pehlivan, konuyla ilgili şunları yazdı:

Yazmazsam olmaz, mahkûmlar bana biraz sitemliydi. Okuyanlar bilir, lig maçlarını izlemek isteyen hükümlülerden para toplandığını daha önce bu köşede aktarmıştım. Bir iddiaya göre ben yazdım diye, bir iddiaya göre ise yeterli para toplanamadı diye futbol maçlarını izleme imkânı kaldırıldı. Koca devletin düştüğü duruma bakar mısınız? Bari Bein Sports açık cezaevini “ticarethane” olarak görmese de fahiş bir fiyat istemese!

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