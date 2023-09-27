Çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen 16 yaşındaki çocuk işçi hayatını kaybetti

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde önceki akşam bir inşaatta elektrik tesisatı döşeme işi yapan Zekai Dikici (16), dengesini kaybederek beşinci kattan beton zemine düştü.

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre çalışma arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Dikici, Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere karşın kurtarılamayan Dikici yaşamının yitirdi.

Öte yandan Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Zekai Dikici’nin çalıştığı elektrik tesisat işyeri sahibi Ş.B. (58) ve ustabaşı R.Y’yi (63) gözaltına aldı. Alaşehir Sümer Oral Mesleki Eğitim Merkezi’nde elektrik tesisat bölümü 11. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Dikici’nin haftada bir gün eğitim için okula gittiği, diğer günlerde bir işyerinde elektrik tesisat işlerinde çalıştığı öğrenildi.

‘ÖNLEM ALINMAMIŞ’

Dikici’nin amcası Süleyman Dikici, “Zekai efendi ve kendi halinde bir çocuktu. Birçok hayali vardı. İki küçük kardeşi var” dedi.

Süleyman Dikici, şunları söyledi: “Zekai’nin düştüğü haberini aldığımda olay yerine gittim. İnşaatta hiçbir önlem alınmadığını gördüm. Ne bir korkuluk vardı ne de başka bir koruyucu önlem. Olayın tanıkları Zekai’nin iş için çıktığında dengesini kaybedip takılıp düştüğünü söyledi” ifadelerini kullandı.