Timur Soykan yayımladı: Prof. Dr. Salih Zoroğlu’nun oyuncağa sakladığı gizli kameradaki görüntüleri ortaya çıktı

Gazeteci Timur Soykan, Prof. Dr. Salih Zoroğlu’nun tedavi uyguladığı çocuklardan birinin aile evine, oyuncağa saklanarak yerleştirilen gizli kamera görüntülerini ilk kez yayınladı. Kamera kaydında, Zoroğlu'nun kendisi ile mağdur çocuğun evinin içinden görüntülerin yer aldığı görüldü. Programa, mağdur çocuklardan birinin annesi de bağlandı.

Çocuk ve ergen psikiyatristi Prof. Dr. Salih Zoroğlu, hastası olan çocukları ilaç ve telkinlerle manipüle ederek ailelerini cinsel istismarla suçlattığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Olayın kamuoyuna yansımasından sonra Prof. Dr. Zoroğlu’nun aynı uygulamaları yaptığını söyleyen çok sayıda aile savcılıklara başvurmuştu.

BirGün’den gazeteci Timur Soykan'ın yazdığına göre, Prof. Dr. Salih Zoroğlu’ndan şikayetçi olan bir anne, "İlaç vererek kızımızı benim, babasının ve ağabeyinin cinsel istismarına uğradığına ikna etti. Kızımıza oyuncak şeklinde bir kamera vererek evimize yerleştirtti. Kamerayı bulduk, hafıza kartında Profesörün görüntüleri de çıktı" demişti.

Soykan, dün Halk TV'de Şule Aydın'ın moderatörlüğündeki "Kayda Geçsin" programında söz konusu gizli kameradaki görüntüleri paylaştı. Bu görüntülere göre, Zoroğlu tedavi ettiği çocuk aracılığıyla ailenin evine gizli kamera yerleştirilmesini sağladı.

Oyuncak şeklindeki kameranın kaydında Zoroğlu'nun kendisi de yer alırken, mağdur çocuğunun evinin içinden görüntülerin de yer aldığı görüldü. Programa, mağdur çocuklardan birinin annesi de bağlandı. Anne şunları söyledi:

"Bu net bir bilgidir, gerek benim kızım gerek diğer mağdur çocuklardan bir kısmı adli tıp raporu aldı. Yüzlerce kez tecavüze uğradığı söylenen çocukların raporları temiz çıktı. Benim kızım da bir uzman tarafından destek alıyor. Şu anda yaşadığı travmayı atlatabilmek adına terapi alıyor. Hocanın ketamin uygulamadığını söyleyenler oluyor.

"ORADA YÜRÜMEYECEK DURUMDA OLAN ÇOCUKLAR GÖRDÜM"

Ketamin temin edilmesinden uygulanmasına kadar, kızımın kolundaki iğne izlerine kadar, damardan ketamin uygulanmasına kadar şahit oldum. Kızıma uygulandı. Ben orada yürümeyecek durumda olan çocuklar gördüm. Ben Ayşe'nin o evde, bir bir buçuk ay, sabah akşam ketamin aldığını ben kulaklarımla duydum. Profesörün evinde. Bunların hepsi delilli. Salih hocanın ve beraberindekilerin cezalarını çekmesini istiyorum. Mağdur aileler, cezaevinde olanlar var. Bunların hepsine Salihzede diyorum.

Diğer doktorları, psikiyatr ve psikologları da bu olayın dışında tutmak istiyorum. Hepimizin onlara ihtiyacı var. Biz istiyoruz ki mağdur aileler, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na giderek ifade versin. Ki böyle yanlış insanların, böyle yanlış tanılarla tedavi yapmalarını engelleyelim."

KARTTA PROFESÖR SALİH ZOROĞLU’NUN GÖRÜNTÜLERI VAR

Soykan, ilgili yazısında, söz konusu kamerada yer alan görüntülerle ilgili şunları yazmıştı:

'Hoca bana ‘Oyuncak arabayı odayı gören yere koy, sürekli fişe tak. Ben neler olduğunu göreyim, elimizde delil olsun’ dedi. Babam odaya girdiğinde bağırıp çağırmamı, camları vurup kırmamı, ‘Bana tecavüz ediyor’ diye bağırmamı söyledi.'

Anne koşarak kızının odasına gidip araba şeklindeki hoparlörü aldı. Adaptörün içinde kamerayı ve hafıza kartını buldu. Profesör, kızının elleriyle evlerine kamera yerleştirmişti.

Anne yaşadıklarını şöyle anlattı:

'Bu cihazdan aldığımız kartı bilgisayara taktık. Kartta Profesör Salih Zoroğlu’nun görüntüleri var. Kameraya bakıyor.'

Bu çok önemli bir delildi.

"SAKIN YIKANMA, BABANIN DNA'SI ÜZERINDE KALSIN"

Anne devam etti:

Doktor kızıma ‘Uyurken üzerine bir şey örtme’ demiş. Bu sırada ona dokunmamıza izin vermiyor ve biz halen Asperger sendromu nedeniyle zannedip ‘Dokunmayalım’ diyoruz. Ama çocuk uyuduğu zaman bir anne, baba çocuğunu öper değil mi… Bu süreçte kızım hiç yıkanmıyordu. Sürekli kızıma yıkanmasını söylüyordum, bir türlü yıkanmıyor. Kızım o akşam bunu da anlattı; Doktor ‘Sakın yıkanma, babanın DNA’sı üzerinde, kıyafetlerinde kalsın’ demiş. Bunların delil olduğunu söylemiş.'”