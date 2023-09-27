AKP, Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına o ismi çıkarıyor: 'Göreve hazırım' dedi, kulisler hareketlendi

Yerel seçim için çalışmalarına hız veren AKP'de Ankara adaylığı için iki isim öne çıktı. Kulislerde Turgut Altınok ve Hulusi Akar isminin konuşulduğunu belirten gazeteci Fatih Portakal, Altınok'un görev beklediğini söyledi.

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AKP, Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına o ismi çıkarıyor: 'Göreve hazırım' dedi, kulisler hareketlendi

Yerel seçimler için partilerin 'adaylık' mesaileri hız kazanırken, Ankara için isimler yavaş yavaş şekilleniyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den yeniden aday olacağını açıklarken İYİ Parti'nin nasıl bir karar alacağı belirsizliğini koruyor.

ANKARA İÇİN AKP'DE İKİ İSİM KONUŞULUYOR

Cumhur İttifakı cephesinde ise Ankara için iki ismin öne çıktığı belirtiliyor. Gazeteci Fatih Portakal, Ankara için Turgut Altınok isminin kulislerde konuşulduğunu iddia etti.

"MANSUR YAVAŞ'IN KARŞISINA TURGUT ALTINOK"

Portakal yaptığı açıklamada "Yerel seçimlerde Ankara'da Turgut Altınok'un Mansur Yavaş'ın karşısına AK Parti'den aday olarak çıkacağı tahmin ediliyor. Keçiören Belediye Başkanı kendisi. MHP kökenli bir isim, ismi çok konuşuluyor ve görev bekliyor." ifadelerini kullandı.

ALTINOK: "ANKARA İÇİN GÖREVE HAZIRIZ"

Altınok'un Sözcü TV'nin sorularına yanıt verdiğini söyleyen Portakal, Altınok'un açıklamalarını aktardı.

Altınok, Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada "'Aday ol' denilirse biz de Ankara için göreve hazırız. CHP'ye oy veren vatandaşlar da 'belediye seçimlerinde aday olursan oyum senindir' diyor. Ben kendimi bir hizmetkar olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

'HULUSİ AKAR' İDDİASI

Altınok'un adaylık için 'yeşil ışık' beklediğini savunan Portakal, Ankara için ismi geçen isimlerden birinin de eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olduğunu iddia etti.

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