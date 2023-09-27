Susurluk skandalında ölmüştü... Abdullah Çatlı'nın ailesinden 'tehdit ediliyoruz' davası: 'Yarın kızını öldürmeye geliyorlar'

Susurluk kazasında ölen Abdullah Çatlı’nın eşi, kızı ve damadı, tehdit edildikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Çatlı’nın akademisyen kızı, “Sanık bana küfretti, cinsel tacizde bulundu” dedi. Anne Meral Çatlı ise, sanığın kendisini arayarak “Yarın kızını öldürmeye geliyorlar” dediğini anlattı. Davaya konu ifadeleri kullanmadığını söyleyen Tuğfan S. hakkında iki ayrı suçtan dava açıldı.

Halk TV’den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya göre Tuğfan S., Abdullah Çatlı için düzenlenen bir anma töreninde ailesi ile tanıştı. Dosyaya göre Çatlı’nın eşi Meral Çatlı, kızı Gökçen Çatlı ve damadı Aydın Özen ile tanışan Tuğfan S. bir süre sonra bu kişileri telefonla arayarak tehdit etmeye başladı.

Aile, bu kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Özel bir üniversitede dekan yardımcısı olarak görev yapan Gökçen Çatlı ifadesinde “Şüpheliyle dayım aracılığı ile tanıştım. Fotoğraf çektirmek istemiş. Daha sonra şüpheli, beni ve ailemi gece gündüz aramaya başladı. Bana küfretti; cinsel tacizde bulundu” dedi.

Anne Meral Gökçen ise ifadesinde “Beni de aradı. Bana, ‘Yarın kızını öldürmeye geliyorlar’ dedi” ifadelerini kullandı.



Yürütülen soruşturma sonrası Tuğfan S. hakkında “tehdit ve hakaret” suçlarından dava açıldı. Mahkemede savunmasını yapan S. ise suçlamaları kabul etmedi. Tuğfan S. ifadesinde “Numara bana ait. Ama bu sözlerin hiçbirini sarf etmedim” dedi. Dosyaya ilişkin yargılama sürüyor.