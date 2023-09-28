Kılıçdaroğlu'ndan Gezi kararına tepki: Büyük bir utanç

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gezi davası kararına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Unutulmamalıdır ki; Gezi direnişi, demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin gür sesidir. Bu sesi hiçbir güç kısamaz! Bu karar büyük bir utançtır!" dedi.

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Kılıçdaroğlu'ndan Gezi kararına tepki: Büyük bir utanç

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay'ın Gezi davası kararına tepki gösterdi.

CHP lideri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yargıtay, bir demokrasi mücadelesi olan Gezi Parkı Direnişinin, talimatla “suç” gösterilmesi utancına ortaklık etmiştir. Unutulmamalıdır ki; Gezi direnişi, demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin gür sesidir. Bu sesi hiçbir güç kısamaz! Bu karar büyük bir utançtır!"

Yargıtay Gezi davasında 5 kişinin cezasını onadı: Yapıcı ve Altınay için tahliye kararı verildiYargıtay Gezi davasında 5 kişinin cezasını onadı: Yapıcı ve Altınay için tahliye kararı verildiGüncel

YARGITAY KARARI

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında, Osman Kavala ile TİP Milletvekili Can Atalay'ın da arasında olduğu 5 sanığın mahkumiyetlerini onadı, 3 kişi hakkındaki hükümler bozuldu.

Daire, mahkumiyet hükümlerini bozduğu sanıklar Yapıcı ile Altınay'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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